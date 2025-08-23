Κατασχέθηκαν 18 φιάλες υποξειδίου του αζώτου από κατάστημα στην περιοχή του Κάβου Κέρκυρας

Από κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, συνελήφθη βραδινές ώρες προχθες 21 Αυγούστου 2025, 36χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων στην περιοχή του Κάβου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου, υπεύθυνου σε κατάστημα (μίνι μάρκετ), καθώς διαπιστώθηκε να διαθέτει προς πώληση -18- φιάλες υποξειδίου του αζώτου, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κερκύρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.