Κατάπιε τη δόση του πριν την κατασχέσουν οι αστυνομικοί!

Οι νυχτερινοί έλεγχοι της ΟΠΚΕ Λοκρών, έφερε μία ακόμη σύλληψη ενός 55χρονου που κινούνταν ύποπτα με το αυτοκίνητό του έξω από την Αταλάντη τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9/25).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι έμπειροι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του ζήτησαν μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν εντός του οχήματος να τους ανοίξει το καπάκι από το ρεζερβουάρ. Τότε από μέσα έπεσε μια χάρτινη συσκευασία. Πριν οι αστυνομικοί προλάβουν να σκύψουν να την πάρουν, εκείνος τους έσπρωξε, άρπαξε το χαρτάκι και το κατάπιε!

Διαβάστε επίσης

Μετά τους είπε ότι ήταν η δόση του σε χασίς και την κατάπιε πριν του την κατασχέσουν και του λείψει! Συνελήφθη για την πράξη του να απωθήσει τους αστυνομικούς και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.