Καταγγελία σε βάρος Αστυνομικού

Στην Πάτρα αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στον αδερφό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Οβρυά της Πάτρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία ενός 45χρονου, ο αστυνομικός αρχικά απείλησε τον αδερφό του τηλεφωνικά και στη συνέχεια όταν συναντήθηκαν έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στο δικό του όχημα και έπειτα τον ξυλοκόπησε.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει ο ίδιος, τον χτύπησε στο κεφάλι με έναν σιδηρολοστό. Ο δράστης εξαφανίστηκε, ενώ δήλωσε ασθένεια στην υπηρεσία του.

Αναζητήθηκε στα πλαίσια του αυτόφωρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται λόγω της ασθένειας που είχε δηλώσει.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.