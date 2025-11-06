Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Λέρο

Τις βραδινές ώρες χθες, η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από πολύμηνη επισταμένη έρευνα ενημέρωσε την Λιμενική Αρχή Λέρου για τέλεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών από ταχύπλοο σκάφος.

Άμεσα ενημερώθηκε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) το οποίο εντόπισε το ανωτέρω ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη ν. Λέρο. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του Τ/Χ δεν ανταποκρίθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη συνέχεια, το Τ/Χ προσάραξε σε βραχώδη περιοχή ανατολικά της Λέρου, όπου το σύνολο των επιβαινόντων αποβιβάστηκε στη στεριά. Κατόπιν χερσαίων ερευνών εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή συνολικά τριάντα έξι (36) αλλοδαποί (15 άνδρες, 13 γυναίκες και 8 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ).

Από το Λιμεναρχείο Λέρου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο Τ/Χ σκάφος ήταν ύποπτο για εμπλοκή σε παράνομες μεταφορές μεταναστών στο παρελθόν.