Καταδίκη διαδηλωτή για τραυματισμό αστυνομικού

Την ενοχή ενός διαδηλωτή για βία κατά υπαλλήλου και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή και 600 ευρώ δικαστικά έξοδα.

Η υπόθεση αφορά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πλατεία δημοτικής αγοράς, όταν πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, παραβιάζοντας υγειονομικά μέτρα και ενώ είχε εκδοθεί αστυνομική διάταξη απαγόρευσης συναθροίσεων, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να συλληφθούν.

Διαβάστε επίσης

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για απείθεια, από τα οποία τα 7 αθωώθηκαν ομόφωνα ενώ η σύλληψη του όγδοου πήρε άλλη τροπή καθώς ο αστυνομικός, στην προσπάθειά του να τον συγκρατήσει, τραυματίστηκε στον ώμο και χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Η δίκη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίστηκε σήμερα.

Στην πρότασή της η Εισαγγελέας της έδρας, σημείωσε πως οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν οτι ειναι αντισυνταγματική η αστυνομικη διάταξη που είχε εκδοθεί. Αυτό όμως εχει κριθεί από το ΣτΕ, το ότι δεν παραβιάζει τον νόμο αλλά έγινε στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Ομως αυτό κρίθηκε αργότερα» σημείωσε εξηγώντας ότι εκείνη την ωρα πράγματι πίστευαν ότι είχαν τι δικαίωμα να το κάνουν, είχαν δηλαδή αυτή τη νομική πλάνη καθώς μάλιστα υπήρχαν και φωνές νομικών που μιλούσαν για την αντισυνταγματικότητα της απόφασης» προτείνοντας την αθώωσή τους

Για τον 8ο κατηγορούμενο, τόνισε πως όταν του έπιασε το χέρι ο αστυνομικός, προσπάθησε να φύγει, συνέχισε για αρκετή ώρα να αντιστέκεται, έκανε απότομες κινήσεις και από την πίεση που του ασκούσε ο αστυνομικός υπέστη ρήξη τένοντα, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό, υπεβλήθη σε χειρουργείο και έμεινε εκτος για αρκετό χρόνο..

Όλα τα ιατρικά έγγραφα υπάρχουν στην δικογραφία και είναι ο ορισμός της αντίστασης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας ότι στοιχειοθετείται πλήρως το

Το αδίκημα της βιας κατά υπαλλήλων. »«Απλά προτείνω να μην κριθεί ένοχος της διακεκριμένης περίστασης διότι ο υπάλληλος διέτρεξε κίνδυνο ζωής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επιτέθηκε καν, δεν μιλάμε για επίθεση με πέτρες ή με κατσούνες.

Δεν τον έπληξε ευθέως. Ο δόλος ήταν ενδεχόμενος» τόνισε και πρότεινε την ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλάβη και βία αλλά όχι για διακεκριμένη όπως κατηγορείται ενώ για τον ισχυρισμό περί αμυνας πρότεινε να απορριφθεί και το δικαστήριο, ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση.

Πηγή: zarpanews.gr