Καταδίκη Αστυνομικού

Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών καταδικάστηκε σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης, ο αστυνομικός που το 2022 παρέσυρε με υπηρεσιακό όχημα και προκάλεσε τον θάνατο της νεαρής Αϊσέ από τον Παλαιό Ζυγό Ξάνθης.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς αρχικά ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τις Αρχές, ισχυριζόμενος ότι η άτυχη κοπέλα παρασύρθηκε από άγνωστο όχημα και ότι ο ίδιος υπήρξε απλός αυτόπτης μάρτυρας.

Η οικογένεια της Αϊσέ, που είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ήδη από το στάδιο της προδικασίας, εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τους δικηγόρους Ξάνθης Μιχαήλ Πατεράκη και Ιωάννη Μπάρκα. Οι συγγενείς της εκλιπούσας ζητούσαν δικαίωση για τον αδόκητο χαμό της, κάτι που –όπως υπογράμμισαν μετά την απόφαση– θεωρούν ότι επετεύχθη με την καταδίκη του υπαιτίου.

Σταύρος Καρυπίδης

Πηγή: xanthinews.gr