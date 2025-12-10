PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Καματερό: Τρόμος για τρεις ανήλικες – 48χρονος τις κυνήγησε με μαχαίρι

περιπολικο
09:59 | 10/12/2025

Τον τρόμο σκόρπισε στο Καματερό ένας 48χρονος, ο οποίος κυνηγούσε με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Καματερό, με τον 48χρονο να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και να απειλεί τις ανήλικες με μαχαίρια.

Διαβάστε επίσης

Τα τρία κορίτσια στην προσπάθειά τους να τον αποφύγουν συνάντησαν μία παρέα αγοριών, η οποία κατάφερε να πείσει τον 48χρονο να αποσύρει το αιχμηρό αντικείμενο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

megatv.com

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis