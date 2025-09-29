Καλό Παράδεισο Στρατηγέ!

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Διδάκτορος Καλλιόπης Σαΐνη, της πρώτης γυναίκας που κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα και ανήλθε μέχρι τον βαθμό του Στρατηγού, εξαντλώντας την ιεραρχία του Σώματος.

Η πορεία της υπήρξε εμβληματική, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα επαγγελματισμού, ήθους και αφοσίωσης. Η συμβολή της στην πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος υπήρξε ανεκτίμητη, ενώ η προσωπικότητά της ενέπνευσε γενιές αξιωματικών και πυροσβεστών, άνδρες και γυναίκες.

Η Καλλιόπη Σαΐνη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Σώματος και στη συλλογική μνήμη της πυροσβεστικής οικογένειας. Η παρακαταθήκη της θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλους όσοι υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης και τιμής τον θεσμό.

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος