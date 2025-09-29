Δεύτερη εργασία για τους αστυνομικούς: Ένα μάθημα από τις ΗΠΑ

του δρος Κωνσταντίνου Δούβλη*

Όσοι έχουμε σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουμε καλά ότι η χώρα αυτή συχνά βρίσκεται δεκαετίες μπροστά σε ζητήματα οργάνωσης και νοοτροπίας. Το συνειδητοποίησα ξανά διαβάζοντας πρόσφατα στο Police Net την επιστολή ενός Έλληνα αστυνομικού, που παραπονιόταν για την απαγόρευση της νόμιμης δεύτερης εργασίας.

Τρεις προσωπικές εμπειρίες από το Σικάγο δείχνουν πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα οι εκεί φυσικές & πολιτικές ηγεσίες— και τι θα μπορούσαμε να διδαχθούμε στην Ελλάδα.

1️. Δουλειά στο γήπεδο Wrigley

Ένας συμφοιτητής, αστυνομικός στο επάγγελμα, εργαζόταν παράλληλα στο γήπεδο Wrigley, επιβλέποντας τις εισπράξεις από εισιτήρια και ποτά. Όταν τον ρώτησα πώς του επιτρέπεται, μου απάντησε απλά:

«Γιατί να μην μπορούμε; Ο δήμαρχος θεωρεί ότι, αποκτώντας επιπρόσθετο εισόδημα, γινόμαστε πιο αποδοτικοί και υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί στον δρόμο.»

➡️ Μάθημα: Η δεύτερη εργασία ενισχύει τόσο την ψυχολογία, την αποδοτικότητα όσο και την παρουσία αστυνομικών στην κοινότητα.

2️. Αμοιβή για επίσημη κρατική υποχρέωση

Άλλος αστυνομικός χρειάστηκε να αλλάξει μια συνάντησή μας επειδή εργαζόταν στην ασφάλεια κατά την επίσκεψη του τότε Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Al Gore.

Ακόμη και αυτή η καθαρά θεσμική υποχρέωση αμειβόταν ως δεύτερη εργασία, με διπλή αποζημίωση.

➡️ Μάθημα: Η πολιτεία αναγνωρίζει την πρόσθετη προσφορά και την αμείβει

αναλόγως.

3️. Ο αστυνομικός-καθηγητής

Σε πανεπιστημιακό μάθημα δίδασκε καθηγητής που έφερε το Σήμα και το όπλο του. Η διδασκαλία ήταν απολύτως επιτρεπτή, γιατί θεωρούνταν συμβατή με το λειτούργημα.

Όπως εξηγούσε:

«με εξαίρεση τις παράνομες, ολες οι άλλες εργασίες, χειρωνακτικές ή πνευματικές, είναι συμβατές. Η ηγεσία χαίρεται όταν οι αστυνομικοί μπορούν να στηρίξουν αξιοπρεπώς τις οικογένειές τους.»

➡️ Μάθημα: Η ευελιξία και ο σεβασμός στις ικανότητες των αστυνομικών οδηγούν σε ανάπτυξη, προσωπική και επαγγελματική.

_______________________________________

Τι κρατάμε

• Η δεύτερη εργασία αυξάνει την αποδοτικότητα.

• Ενισχύει τα εισοδήματα και την ψυχολογική στήριξη των αστυνομικών.

• Αξιοποιεί γνώσεις και εμπειρία προς όφελος της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα του 2025, η ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθεί να περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα δεύτερης εργασίας. Οι εμπειρίες από το Σικάγο δείχνουν ότι μια πιο ανοιχτή πολιτική δεν είναι απλώς εφικτή — είναι αυτονόητη.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα δούμε και εδώ αντίστοιχες αλλαγές.

________________________________________

* Κωνσταντίνος Δούβλης – Εγκληματολόγος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Αστυνόμευσης