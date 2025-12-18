Κάλαντα και μελωδίες από τους Δόκιμους Αστυφύλακες - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γιορτινές μελωδίες αντήχησαν χθες το πρωί στο δημαρχείο Ρεθύμνου, όπου χορωδία του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου έψαλε τα κάλαντα εις επήκοον του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Στέλιου Σπανουδάκη, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο Γιώργη Μαρινάκη που απουσιάζει στην Αθήνα και του Χωρικού Αντιδημάρχου για τις Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων και Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΡ Δημήτρη Λελεδάκη.

Τη χορωδία των καλλικέλαδων Δοκίμων Αστυφυλάκων συνόδευαν η Αστυνόμος Α’ Ειρήνη Παπαμιχελάκη και η Αστυνόμος Β’ Στυλιανή Γύπαρη.

Οι δυο αντιδήμαρχοι, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι στον δήμο Ρεθύμνης, απόλαυσαν τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες και απηύθυναν προς τη χορωδία και τις επικεφαλής της αντιπροσωπείας τις ευχαριστίες και τις θερμές ευχές τους.

