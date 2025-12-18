Αστυνομικός αθωώθηκε μετά από 4 χρόνια - Είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα

Η είδηση έγινε γνωστή από τον δικηγόρο του Αστυνομικού, που τον υπερασπίστηκε.

Ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Μάρκου, μέσω ανάρτησης του σε social media επισημαίνει τα εξής:

Τεράστια επιτυχία του γραφείου μου!

Ήταν Δεκέμβριος του 2021. Ο τότε υπουργός προστασίας του πολίτη, κος Θεοδωρικάκος, ήταν αμείλικτος ως προς το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τις παράνομες ελληνοποιήσεις αλλοδαπών από επίορκους αστυνομικούς.

Κινήθηκε μια τεράστια διαδικασία με πάνω από 200 κατηγορούμενους, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν, συρόμενοι αδίκως, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, δεκάδες άνθρωποι που δεν είχαν εμπλοκή, υπό τη δαμόκλειο σπάθη του υπουργού, που επιζητούσε επίμονα καρατομήσεις για να επιδείξει δήθεν έργο..

4 χρόνια ανακρίσεις (ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς), θέση σε διαθεσιμότητα του εντολέως μας και στη συνέχεια δεκάδες συνεδριάσεις στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, σε μια δίκη με πραγματικά πολύ αντίξοες συνθήκες.

Σήμερα εξεδόθη η απόφαση:

Πανηγυρικά ΑΘΩΟΣ ο εντολέας μας αστυνομικός!

