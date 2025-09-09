Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος, ο «συλλέκτης» και οι μυστικοί αστυνομικοί

Η πληροφορία που έφτασε μέσα στο καλοκαίρι στους αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων αφορούσε έναν παλιό τους γνώριμο.

Ο άνδρας από τη Νεμέα, αυτοαποκαλούμενος «συλλέκτης» και σεσημασμένος για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας προ ετών, εμφανιζόταν ότι ήταν και πάλι ενεργός.

Διαβάστε επίσης

Η πηγή καλούσε τους αστυνομικούς να δράσουν άμεσα, προτού καταλήξουν τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποια αγορά του εξωτερικού. Ηδη, φέρεται να είχαν γίνει επαφές με ενδιαφερόμενους αγοραστές, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στη Γερμανία.

Δύο μυστικοί αστυνομικοί υποδύθηκαν τους μεσάζοντες άλλου υποψήφιου αγοραστή και επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα μέλη του κυκλώματος.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι συναντήσεις που πραγματοποίησαν μέσα στον Αύγουστο με τους εμπλεκόμενους τούς οδήγησαν μέχρι την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και στη σύλληψη την περασμένη Κυριακή του ηγούμενου, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να πουλήσει προς δεκάδες χιλιάδες ευρώ θρησκευτικές εικόνες και ιερά ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος ήταν ο άνδρας από τη Νεμέα, ενώ κομβικός ρόλος αποδίδεται και σε έναν ενεχυροδανειστή. Αυτός φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζων και να είχε πληροφορηθεί ότι ο 63χρονος ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου είχε στην κατοχή του εικόνες τις οποίες επιθυμούσε να πουλήσει. Ο ενεχυροδανειστής φέρεται να είχε έρθει σε επαφή και με έναν αγρότη ο οποίος επιθυμούσε να πουλήσει αρχαία νομίσματα.

Σε μία από τις συναντήσεις των μυστικών αστυνομικών με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση φέρεται να συμφωνήθηκαν και τα οικονομικά ανταλλάγματα. Η τιμή για τα αρχαία νομίσματα που τους είχαν επιδειχθεί, θα έφτανε τις 210.000 ευρώ. Προς πώληση είχαν διατεθεί και πέντε θρησκευτικές εικόνες προς 20.000 ευρώ εκάστη, καθώς και ένα ιερό ευαγγέλιο προς 50.000 ευρώ. Ακολούθησε και νέα συνάντηση στα τέλη Αυγούστου, αυτή τη φορά στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, όπου εμφανίστηκαν προς πώληση και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα για τα οποία φέρεται να εξέφρασε ενδιαφέρον ο άνδρας από τη Νεμέα. Πρόθεσή του, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν να τα διαθέσει σε οίκους δημοπρασιών στη Γερμανία ή στην Κύπρο.

Κομβικός ρόλος αποδίδεται από τις Αρχές σε ενεχυροδανειστή που πληροφορήθηκε ότι ο ηγούμενος της μονής στα Καλάβρυτα είχε στην κατοχή του εικόνες τις οποίες επιθυμούσε να πουλήσει.

Οι τελικές συναλλαγές συμφωνήθηκε να γίνουν τον Σεπτέμβριο, σε χώρο στάθμευσης έξω από σούπερ μάρκετ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Λίγο πριν από τη συνάντηση, όμως, ένας από τους εμπλεκόμενους άλλαξε το σημείο του ραντεβού. Ενδεχομένως να το έπραξε ως ύστατο μέτρο ασφαλείας, για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν θα τους παρακολουθήσει. Μετέθεσε το ραντεβού αρχικά στην Τρίπολη και έπειτα σε άλλο σημείο, έξω από κατάστημα στη Λακωνία. Δεν μπόρεσαν όλα τα πρόσωπα να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτή την αιφνίδια αλλαγή προγράμματος. Ενας από τους εμπλεκόμενους συνελήφθη στην Κορινθία, έξω από το σούπερ μάρκετ όπου θα γινόταν η αρχική συνάντηση, ενώ άλλα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Λακωνία. Και στις δύο περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν έπειτα και στη μονή των Καλαβρύτων. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο ηγούμενος και ένας συνεργός του, ιερομόναχος στην ίδια μονή, εμφανίστηκαν με τις επίμαχες εικόνες και τα ευαγγέλια που θα διέθεταν προς πώληση και συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 14 θρησκευτικές εικόνες, ένα ευαγγέλιο του 1761 και ένα του 1737, καθώς και ένα θρησκευτικό βιβλίο του 1777. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα κατασχεμένα θρησκευτικά αντικείμενα δεν φαίνεται να ανήκουν στην περιουσία της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και ερευνάται η προέλευσή τους. Θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, κατά την έρευνα σε άλλους εμπλεκόμενους βρέθηκαν και 264 νομίσματα τα οποία μακροσκοπικά παραπέμπουν σε αρχαιότητες. Και αυτά θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Η Μητρόπολη

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αντέδρασε έπειτα από αυτές τις εξελίξεις και άλλαξε τη σύνθεση του συμβουλίου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, «λόγω εκτάκτων αναγκών», όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή της. «Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύσει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του», ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση.

Γιάννης Παπαδόπουλος

kathimerini.gr