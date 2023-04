Καινοτόμα προγράμματα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας για την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη από τις φυσικές καταστροφές

Στη μάχη για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών έχει ριχτεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - IHU (Ελλάδα) μέσω καινοτόμων προγραμμάτων που έχει αναπτύξει και συμμετέχει τα τελευταία χρόνια.

Μέσω του διασυνοριακού προγράμματος «PREVEN-T» (Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness) το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σε συνεργασία με την Στρατιωτική Ακαδημία «General Mihailo Apostolski» στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας έχει αναπτύξει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο ατμοσφαιρικό-υδρολογικό-γεωμορφολογικό μοντέλο πρόληψης πλημμυρών που εστιάζει στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής των δυο χωρών δίνοντας έμφαση στον Άξιο ποταμό και τις σημαντικές πλημμυρογενέσεις του.

Διαβάστε επίσης

Παράλληλα μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθεί κι ένα μοντέλο πρόβλεψης και εξουδετέρωσης δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται στην διασυνοριακή γραμμή Ελλάδας - Β. Μακεδονίας και οι οποίες λόγω των βόρειων ανέμων, συχνά εισέρχονται στη χώρα μας απειλώντας τα πλούσια δασικά συμπλέγματα των νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να συμβάλει στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών, στην ανάπτυξη έγκαιρων συστημάτων προειδοποίησης, στην εκπαίδευση φορέων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διευθυντής του εργαστηρίου Ανάλυσης και Διαχείρισης Φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών - ASSIST που βρίσκεται εντός του πανεπιστημίου και κάτοχος Πανεπιστημιακής Έδρας UNESCO, Δημήτριος Εμμανουλούδης, ενώ project manager είναι η δρ Καλλιόπη Κράβαρη από το εργαστήριο ASSIST.



Το πρόγραμμα PREVEN-T που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι διάρκειας 18 μηνών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2023. Στόχος του έργου, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η δρ Καλλιόπη Κράβαρη είναι να καταστεί δυνατή η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές να υπάρξει συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων.



«Στο PREVEN-T δουλεύουμε πάνω σε καινοτόμα σχέδια έγκαιρης προειδοποίησης (early warning) πλημμυρών και πυρκαγιών όπως και προτύπων σχεδίων εκκένωσης οικισμών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και πλημμυρών με έμφαση σε άτομα με αναπηρίες, παιδιά και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Επιπρόσθετα, δουλεύουμε πάνω στην σύμπραξη τεχνητής νοημοσύνης και εκπαιδευτικών δράσεων με απώτερο στόχο μια προσωποποιημένη διαδικασία ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα καλύπτει τόσο τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων όσο και τις πολιτικές των φορέων (κρατικών, ενωσιακών κλπ)», σημειώνει η δρ Καλλιόπη Κράβαρη και προσθέτει ότι χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογικά και πληροφοριακά εργαλεία το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει δράσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών καταστροφών καθώς και δράσεις πρόληψης αλλά και απόκρισης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, με στόχο την παρατήρηση, την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.



«Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη, ο μετριασμός και η διαχείριση φυσικών καταστροφών και κινδύνων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης στη διαχείριση τους, ενώ σημαντικό είναι για εμάς και η κατάλληλη εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Πρόκειται εν κατακλείδι για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτεταμένη ερευνητική εργασία με μετρήσεις πεδίου, αναλύσεις και υλοποίηση μοντέλων παρατήρησης και πρόβλεψης πυρκαγιάς και ρύπανσης καθώς και μοντέλα υδρομετεωρολογικών επιπτώσεων ενώ συνεχίζει και εξελίσσει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης φορέων καθώς και των πολιτών», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κράβαρη.



Παράλληλα, πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESISTANT (Training and Knowledge Sharing Platform for First Responders and Educational Tools for students’ and citizens’ awareness and preparedness against Natural and Manmade Disasters and Risks) επικεφαλής του οποίου ήταν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος - Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., την Ομάδα Διάσωσης Ευβοίας - S.A.R. 312 και την Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ - ΕΤΑ καθώς και με φορείς διαχείρισης κρίσεων από την Ιρλανδία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Κροατία. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία της πρώτης Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης σε Κρίσεις για την εκπαίδευση των πρώτων ανταποκριτών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης φυσικών καταστροφών μέσω τριπλής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.

Αμφότερα τα παραπάνω έργα υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας εργαστηρίου ASSIST, που αποτελείται από περισσότερα από 30 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως δασολόγοι, μηχανικοί, πληροφορικοί, κοινωνιολόγοι κλπ, καθώς και πλήθος συνεργατών, φορέων και εταιρειών.



Ιωάννα Καρδάρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ