Δεύτερη ευκαιρία σε έγκλειστους φυλακών – Εκπαιδεύονται σε αγροτικές καλλιέργειες ενώ εκτίουν την ποινή τους

Η κάμερα του ΕΡΤnews μπήκε στις φυλακές της Θήβας όπου κρατούμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αγροτικές καλλιέργειες. Όπως ανέφεραν άνθρωποι που εκτίουν την ποινή τους, η ενασχόλησή τους με τη γεωργία τους έδωσε μάθημα ζωής και θα συνεχίσουν να δουλεύουν στον αγροτικό κλάδο και μετά την αποφυλάκισή τους.

Μόλις στη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, ο Νίκος και ο Παναγιώτης ατενίζουν τη ζωή πίσω από τα κάγκελα εξαιτίας, των ναρκωτικών. Ο εγκλεισμός παραδέχονται, τους έφερε αντιμέτωπους με τα λάθη τους, η δυνατότητα όμως να εκπαιδευτούν σε αγροτικές καλλιέργειες μέσα στη φυλακή, τους ανοίγει νέους ορίζοντες.

Ο Παναγιώτης Τρίκαλης, κρατούμενος στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Θήβας ανέφερε «δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ασχοληθώ με την ελιά παράδειγμα ή στον κήπο τα μαρούλια, μπρόκολα, τα λάχανα (…) Η γεωργία σου δίνει τροφή για σκέψη».

Παράλληλα, ο κρατούμενος Νίκος Αξασλής σημείωσε πως «τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου δεν είχα αυτή την επαφή με την φύση, δεν ένιωθα τον πόνο της γης. Έχω έρθει πιο κοντά στη φύση έχω νιώσει κομμάτι αυτής και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω χάσει πολλά πράγματα εξαιτίας της προηγούμενης μου ζωής».

Το πρόγραμμα κοινωνικής γεωργίας που εφαρμόζεται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με μαθήματα στην αίθουσα και στο χωράφι, βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση από τους κρατούμενους στο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών και το γυναικείο αγροτικό παράρτημα στον Ελαιώνα Θηβών.

Συνολικά 250 κρατούμενοι και στα δύο σωφρονιστικά καταστήματα εκπαιδεύονται στον πρωτογενή τομέα προκειμένου, να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε μετά την αποφυλάκισή τους να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αγορά εργασίας.

Ο γεωπόνος και εκπαιδευτής του Social Farming 360, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ανέφερε στο ΕΡΤnews πως τα προϊόντα αυτά, τα λαχανικά, τα βότανα χρησιμοποιούνται και στην κουζίνα των φυλακών και τροφοδοτούν το ένα κατάστημα με το άλλο». Ενώ ο γεωπόνος και υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θηβών υπογράμμισε πως «η φιλοσοφία του προγράμματος είναι αυτό που λέμε σωφρονισμός».

Μία άλλη κρατούμενη στις φυλακές Θήβας επισήμανε πως η φύση είναι μία διέξοδος και λειτουργεί σαν την οικογένεια, αφού αν την αγαπήσεις θα σε αγαπήσει.

Ύστερα από 16 χρόνια, η μέρα της αποφυλάκισης για την 40χρονη Μαρία πλησιάζει και η ίδια σχεδιάζει το μέλλον. «Να δουλέψω στην αρχή, να βγάλω ένα μεροκάματο στα θερμοκήπια και αργότερα να μπορέσω να αγοράσω ένα χωράφι να καλλιεργήσω ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, όλα αυτά που φτιάχνουμε εδώ πέρα και να αρχίσω μια δικιά μου δουλειά που να είναι με τα δικά μου χέρια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται επίσης, στα σωφρονιστικά καταστήματα Αγιάς Χανίων, Τίρυνθα Αργολίδας, Κασσαβέτια Βόλου και Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ενω υλοποιείται με την υποστήριξη του Citi Foundation σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ρεπορτάζ: Ελένη Μπουγά

