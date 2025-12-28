PoliceNET of Greece logo
Η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών στη Μακεδονία

αγροτες
10:39 | 28/12/2025

Στο μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και οι οδηγοί χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους. Στο τελωνείο Ευζώνων θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ

