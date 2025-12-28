PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Ολοκληρώνεται σήμερα ο διαγωνισμός του Policenet.gr - Τελευταία ευκαιρία για να λάβετε μέρος!

12:15 | 28/12/2025

Γιορτές χωρίς βασιλόπιτα δεν γίνεται… και φέτος σας έχουμε το πιο γλυκό giveaway!

Το Policenet.gr σε συνεργασία με το αγαπημένο ζαχαροπλαστείο "Τάσος – Τρίγωνα Πανοράματος" διοργανώνει έναν μοναδικό διαγωνισμό στο Instagram που θα  χαρίσει 6 λαχταριστές βασιλόπιτες σε 6 διαφορετικούς νικητές/νικήτριες, για να υποδεχτείτε το νέο έτος με τύχη και… μαγική γεύση! 

 Τα δώρα του διαγωνισμού:
• 2 βασιλόπιτες τσουρέκι
• 2 βασιλόπιτες με επικάλυψη λευκής σοκολάτας & γέμιση κάστανο
• 2 βασιλόπιτες με επικάλυψη πραλίνας σοκολάτας & γέμιση πραλίνα φουντουκιού

***Δείτε πως θα δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ.

Καλή επιτυχία σε όλους/-ες & καλές γιορτές με υγεία και γλυκές στιγμές!  

 

Δείτε υπέροχες βασιλόπιτες του ζαχαροπλαστείου  "Τάσος – Τρίγωνα Πανοράματος":

βασιλοπιτες

βασιλοπιτες

βασιλοπιτες

 

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis