Jeremy Pelt Quintet - “Hot trumpet jazz master back in town” στο Half Note Jazz Club

Μια σημαντική προσωπικότητα της παγκόσμιας jazz σκηνής με το καινούργιο του σχήμα, επιστρέφει στο Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 17 Μαρτίου.

Ο τρομπετίστας, συνθέτης, καθηγητής και σημαντικός συγγραφέας Jeremy Pelt, που τάραξε τα νερά της jazz τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες, περιοδεύει στην Ευρώπη μ’ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχήμα για να υποστηρίξει τους δύο τελευταίους δίσκους “ Tomorrow is Another Day” & “ Woven” που κυκλοφόρησαν μόλις τον τελευταίο χρόνο.



Όπως αναφέρεται σε σημείωμα της παραγωγής, αν και ηχητικά ο Jeremy Pelt ανήκει στην σχολή τρομπετιστών του hard bop (στο μοτίβο των Woody Shaw και Freddie Hubbard) και της straightahead jazz, η αντίληψή του για την μουσική - που είναι περισσότερο προς αυτήν του Miles Davis - τον οδηγούσε πάντοτε να αναζητεί τρόπους να βάλει το ηλεκτρικό στοιχείο στην μουσική του, ακόμη κι όταν ηλεκτρικά όργανα δεν υπήρχαν στη μπάντα του. Κάτι που έχει καταφέρει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με μεγάλη επιτυχία στην απίστευτα παραγωγική πορεία του ως τις μέρες μας.

Διαβάστε επίσης

Γεννημένος στην Δυτική ακτή (Καλιφόρνια), ο Jeremy Pelt, ανδρώθηκε μουσικά στην Ανατολική ακτή των ΗΠΑ, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο περίφημο Berklee College of Music της Βοστώνης. Μετακινήθηκε στην Νέα Υόρκη το 1998. Τα πρώτα του χρόνια στη διεθνή σκηνή ήταν απολύτως συναρπαστικά αφού εκτός από την περίφημη Mingus Big Band με την οποία έπαιζε, ηχογράφησε και μοιράστηκε την σκηνή με τον Greg Osby, την μπάντα του μεγάλου Roy Hargrove, τον Ravi Coltrane αλλά και την Cassandra Wilson. Ξεχωριστές είναι και οι συνεργασίες του με τους θρύλους Bobby “ Blue” Bland, Frank Foster, Winard Harper, Jimmy Heath, John Hicks, Charlie Persip, Ralph Peterson Jr. Frank Wess, Nancy Wilson ή Cedar Walton αλλά και Big Bands εκτός της Mingus όπως η Duke Ellington Big Band ή Village Vanguard Orchestra ή οι περίφημοι Skatalites!



Ο Jeremy Pelt τράβηξε τα φώτα επάνω του λόγω του ζεστού και σπινθηροβόλου ήχου του, που ενώ σέβεται πολύ την jazz παράδοση, αναζητά διαρκώς την θέση του στην σύγχρονη post-bop jazz, μ’ ένα ήχο που σε πολλούς θυμίζει κάτι από Freddie Hubbard κι απ’ τα τελευταία χρόνια του Lee Morgan αλλά μ’ ένα εντελώς προσωπικό κι ανήσυχο χαρακτήρα.

Δισκογραφικά με προσωπικές δουλειές πρωτοεμφανίστηκε το 2002 και μέσα σ’ αυτά τα 23 χρόνια έχει 25 προσωπικούς δίσκους και συμμετοχές σε δεκάδες ηχογραφήσεις άλλων. Πολλοί είναι οι ξεχωριστοί του δίσκοι του, ανάμεσα στους οποίους είναι ο δίσκος “ The Artist” που εμπνεύστηκε από τον μυθικό γλύπτη Rodin, τα εξαιρετικά “ The Art of Intimacy Vol. 1 & 2”, το “ # Jiveculture”, o δίσκος “ Griot: this is Important” που συνοδεύτηκε και με το πρώτο του βιβλίο, αλλά και τα παλαιότερα “ Men of Honor” ή “ Shock Value: Live at Smoke”. Με την σειρά των βιβλίων με τίτλο “ Griot” -που έχουν ως περιεχόμενο συνεντεύξεις και αφήγηση ιστοριών με θρυλικούς τζαζίστες - ο επιτυχημένος κι ως συγγραφέας Jeremy Pelt, συνδράμει την τέχνη που υπηρετεί από κάθε πλευρά της.



Ο πολύ σημαντικός λοιπόν αυτός καλλιτέχνης στις μέρες μας, εκτός των πολλών δικών του σχημάτων, παραμένει μέλος των Cannonball Adderley Legacy Band του Louis Hayes και Roy Hargrove Big Band, είναι ιδρυτικό μέλος του σπουδαίου all star σεξτέτου Black Art Jazz Collective που απολαύσαμε πρόσφατα, μέλος του all Star γκρουπ Power Quintet και μέλος του Lewis Nash Septet.

Με το νέο κουϊντέτο του, ο Jeremy Pelt από την Παρασκευή 14 μέχρι και την Δευτέρα 17 Μάρτη, επιστρέφει στην σκηνή που αγαπά και που τον σύστησε στο ελληνικό κοινό και ξεδιπλώνει τις αρετές ενός γνήσιου συνεχιστή της μεγάλης jazz παράδοσης που έχει όραμα, αστείρευτη δημιουργικότητα και ταλέντο.

www.jeremypelt.net

Jeremy Pelt - Trumpet

Jalen Baker - Vibraphone

Misha Mendelenko - Guitar

Leighton Harrell - Bass

Jared Spears - Drums



JEREMY PELT QUINTET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14- ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 - Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310