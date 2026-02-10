Ιταλία: Ένοπλοι ανατίναξαν βαν χρηματαποστολής και επιχείρησαν να το ληστέψουν – Βίντεο από τη συμπλοκή με τους Καραμπινιέρους

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία δράσης έλαβαν χώρα το πρωί στην Ιταλία, στην εθνική οδό 613, που συνδέει το Λέτσι με το Μπρίντιζι, κοντά στο Τουτουράνο της Απουλία, όταν ένοπλοι μασκοφόροι άνοιξαν πυρ κατά των Καραμπινιέρων, αφού πρώτα προσπάθησαν να κλέψουν ένα θωρακισμένο βαν, ανατινάζοντάς το με εκρηκτικά.

Οι δράστες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ακολούθησαν το βαν και το υποχρέωσαν να σταματήσει υπό την απειλή όπλων, φορώντας λευκές στολές. Στη συνέχεια προχώρησαν στην ανατίναξή του.

Την ίδια στιγμή, συνεργοί τους έβαλαν φωτιά σε άλλα οχήματα και στις δύο λωρίδες του δρόμου, με στόχο να καθυστερήσουν την επέμβαση των Καραμπινιέρων.

Ωστόσο, η ληστεία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να αναχαιτίσουν τους δράστες και ακολούθησε βίαιη ανταλλαγή πυρών.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και τα περιπολικά δέχθηκαν σφαίρες.

Ο δρόμος έκλεισε προσωρινά για να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Μέχρι αργά το πρωί, είχαν συλληφθεί δύο άτομα που θεωρούνται ύποπτα για την αποτυχημένη ληστεία.

Βίντεο από την αποτυχημένη ληστεία

Σε βίντεο που κοινοποίησε ο Κλάουντιο Στεφανάτζι, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, φαίνεται η στιγμή που οι δράστες ανατινάζουν τις πόρτες του θωρακισμένου βαν.

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputato del… pic.twitter.com/F62VbFTLer — Repubblica (@repubblica) February 9, 2026

Ο Στεφανάτζι έγραψε: «Μια επίθεση, κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε δρόμο που είναι ο πιο πολυσύχναστος στις δύο επαρχίες του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά. Σύγκρουση με τους Καραμπινιέρους. Ο υπουργός Πιαντεντόσι να σταματήσει να κάνει πως δεν βλέπει».

Επιθέσεις με παρόμοιο μοτίβο

Πρόκειται για τη δεύτερη ληστεία της χρονιάς στην Απουλία. Στις 5 Ιανουαρίου, μεταξύ Φότζια και Τσερινιόλα, είχε στοχοποιηθεί ένα άλλο φορτηγό της ίδιας εταιρείας.

Το 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 6 επιθέσεις με παρόμοια μέθοδο και στόχο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση το 2026.

Σύμφωνα με μελέτη του Αυτονομικού Συνδικάτου Ιδιωτικής Φύλαξης, μεταξύ 2019 και 2023 στην περιοχή εκλάπησαν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες επιθέσεις.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά της Μαφίας και περιφερειακός γραμματέας της Απουλία για το κόμμα Forza Italia, Μαούρο Ντ’ Άττις, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Από τη Φότζια έως το Σαλέντο, στην Πούλια υπάρχει έκτακτη ανάγκη ασφάλειας και χρειάζεται μια μαζική παρέμβαση από το κράτος: γι’ αυτό ζητώ από τον υπουργό Πιαντεντόσι, που πολλές φορές έχει δείξει την ικανότητα και την ευαισθησία του με συγκεκριμένες ενέργειες, να έρθει στην Περιφέρεια μας αμέσως».

