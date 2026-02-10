Το αντίο των Αστυνομικών στον 43χρονο συνάδελφό τους που «έφυγε» τόσο νωρίς

«Έφυγε» αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία 43 ετών, εν ενεργεία αστυνομικός πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Οι συνάδελφοί του στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας τον αποχαιρετούν με την παρακάτω συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό του συναδέλφου μας, Αρχιφύλακα Ριρή Κωνσταντίνου.

Η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα όχι μόνο για την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του.

Ο Κωνσταντίνος Ριρής διακρινόταν για τον επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή του στο καθήκον, προσφέροντας με συνέπεια και ήθος πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του για την αβάσταχτη αυτή απώλεια.

Καλό παράδεισο σε έναν εξαίρετο συνάδελφο και αγαπητό φίλο…

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Τριανταφυλλης Νικόλαος

Η Γεν. Γραμματέας

Ματσουκα Ευαγγελία