Ιστιοφόρο σε κίνδυνο ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στα ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης ιστιοφόρου που εξέπεμψε σήμα SOS νωρίτερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cyclades24, στο σκάφος επιβαίνουν δύο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, ενώ παράλληλα το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Delos έχει λάβει εντολή να παραμείνει κοντά για να συνδράμει αν χρειαστεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν το ιστιοφόρο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».