Του Ηλία Προύφα

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Καστοριά, ένας από τους βασικούς ομιλητές ήταν ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Συνταγματάρχης Γεώργιος Κολόνιας, ο οποίος εκπροσώπησε τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε επίσης

Η ομιλία του Συνταγματάρχη Κολώνια καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, καθώς ανέδειξε με σαφήνεια τον ρόλο και τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας. Ωστόσο, μια ευχάριστη έκπληξη τον περίμενε στο περιθώριο του συνεδρίου.

Ο πρώην Αντιδήμαρχος Μεγαλόπολης και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Παναγάκης, που βρέθηκε στο συνέδριο, πλησίασε τον Συνταγματάρχη Κολώνια μπροστά σε όλους τους συνέδρους και του απηύθυνε δημόσια λόγια αναγνώρισης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ήσουν από τους καλύτερους διοικητές Ίλης».

Ο κ. Παναγάκης εξήγησε πως ο αδελφός του, που υπηρέτησε στη Ρόδο υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Κολώνια, μόλις πληροφορήθηκε τη συμμετοχή του στο συνέδριο, του ζήτησε να μεταφέρει τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του και την εκτίμησή του για τον άριστο τρόπο με τον οποίο διοικούσε.

Ανάλογη αναφορά είχε κάνει ο ίδιος και πέρυσι, στο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη φήμη του νυν εκπροσώπου τύπου στο ΓΕΣ.

Ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Κολώνιας, όπου κι αν υπηρέτησε — από τον Έβρο και την 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, έως την 24η ΕΜΑ, όπου διετέλεσε Διοικητής, αλλά και σήμερα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού — έχει αφήσει πίσω του άριστες εντυπώσεις, τόσο ανάμεσα στους συναδέλφους του όσο και στους δημοσιογράφους.

Η φήμη του ως ικανός αξιωματικός, προσιτός άνθρωπος και υποδειγματικός εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων τον ακολουθεί, και όχι άδικα. Ο ίδιος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανος για το έργο και την αναγνώριση που απολαμβάνει.

Πηγή: kranosgr.com