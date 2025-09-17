Ήρθε στην Αθήνα το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X

Η Zeekr, μετά από την πρώτη επίσημη παρουσίασή της στην Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Auto Thessaloniki 2025, παρουσιάζεται και στο κοινό της Αθήνας. Οι επισκέπτες του Golden Hall, μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου pop-up εκθεσιακού χώρου, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X.

Το μοντέλο, που είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Οι αναλογίες του (μήκος 4,78 μ., ύψος 1,65 μ., μεταξόνιο 2,90 μ.) προσδίδουν δυναμισμό. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτ-μπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Διαβάστε επίσης

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, κορυφαία άνεση και πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, μία από τις πιο έγκυρες και αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας παγκοσμίως. Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ.