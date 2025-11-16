Ήρθαν από την Αθήνα για να ενισχύσουν την τοπική ΕΛ.ΑΣ. όμως δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν

Σε ένα αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι αστυνομικοί, που με εντολή Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έφτασαν στην Κρήτη για να ενισχύσουν την τοπική ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να βρουν σπίτι.

Περισσότεροι από 200 αστυνομικοί μετακομίζουν στην Κρήτη για να ενισχύσουν τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων αλλά και το ελληνικό FBI, το οποίο μετατρέπεται σε Υποδιεύθυνση. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 122 νέοι εξειδικευμένοι αστυνομικοί, αναλυτές και επιχειρησιακές ομάδες θα μεταβούν στο νησί εκ των οποίων οι 20 εξ αυτών θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για την πραγματοποίηση ερευνών επιχειρήσεων και άλλων ειδικών ερευνητικών δράσεων στις περιοχές που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα «σαρωθούν».

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που πήραν… το φύλλο πορείας έχουν ήδη ξεκινήσει ένα αγώνα για την εύρεση κατοικίας. Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη αποτανθεί σε μεσιτικά γραφεία. Κάποιοι μάλιστα αναζητούν σπίτι για να στεγάσουν την οικογένεια τους, κάποιοι για συγκατοίκηση με συναδέλφους τους με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν.

Η εύρεση κατοικίας στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο είναι μία δύσκολη υπόθεση. Ελάχιστα σπίτια είναι διαθέσιμα και μάλιστα σε μία περίοδο όπου τα περισσότερα έχουν νοικιαστεί από τους φοιτητές από τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον κ.Χρυσοχοΐδη 150 αστυνομικοί θα ενισχύσουν Τ.Α.Ε. και Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Οργανωμένου Εγκλήματος και 84 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τους Αερολιμένες Ηρακλείου και Χανίων και τη Δ.Α. Χανίων.

Κατερίνα Μποτζάκη

Πηγή: patris.gr