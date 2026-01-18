Ηρωική πράξη από πέντε Αστυνομικούς

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σε πέντε συναδέλφους μας του Τμ. Άμεσης Δράσης Χαλκίδας — τρία μέλη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και δύο μέλη του πληρώματος της Άμεσης Δράσης — οι οποίοι, με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προχώρησαν χθες στον απεγκλωβισμό δύο συμπολιτών μας από φλεγόμενη κατοικία στην Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα, οι συνάδελφοί μας εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο και ένας εκ εξ αυτών μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο, στοιχείο που αναδεικνύει τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται καθημερινά το αστυνομικό έργο.

Τέτοιες πράξεις τιμούν τους συναδέλφους μας και υπενθυμίζουν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους !!!

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μάρκου

Ο Γενικός Γραμματέας

Αριστείδης Καψιώχας