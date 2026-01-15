PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

IRIS: Αλλάζουν από σήμερα τα όρια συναλλαγών – Τι ισχύει για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες

09:29 | 15/01/2026

Διπλασιάζονται από σήμερα τα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά και μεταξύ φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Βάσει του νέου πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Σημειώνεται πως η δυναμική που έχουν αποκτήσει οι άμεσες συναλλαγές είναι εμφανής, καθώς φέτος αντιπροσώπευσαν το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης που πραγματοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας την χρηστικότητά τους στην καθημερινότητά μας.

Ρεπορτάζ: Στέλλα Χριστοδουλίδου

ertnews.gr

