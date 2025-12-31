Ηράκλειο: Η "βαρέλα" στήθηκε παρά τη βροχή! (εικόνες)

Παρά την βροχή τηρήθηκε και φέτος, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο κέντρο του Ηρακλείου, το έθιμο της «βαρέλας» με τον τροχονόμο, όπως και στο παρελθόν, να ρυθμίζει την κυκλοφορία, κρατώντας σφυρίχτρα και δίδοντας τροχονομικές οδηγίες με τα χέρια, μέσα στη βαρέλα, δεχόμενος ευχές, χειροκροτήματα αλλά και τα δώρα που παραδοσιακά του χαρίζουν τοπικοί φορείς και καταστηματάρχες.

Το έθιμο τηρήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, στον αποκαλούμενο «σταυρό» της πόλης, που δημιουργείται από τις οδούς Δικαιοσύνης, Ίδης και 1821.

«Ευχόμαστε και το 2026 να είναι μια χρονιά όπως το 2025 και ακόμη καλύτερη» ευχήθηκε ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης, ο οποίος τόνισε ότι η χρονιά που φεύγει είχε τους λιγότερους νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα. Μάλιστα, όπως τόνισε, ο αριθμός των δυστυχημάτων ήταν ο ίδιος με τα έτη της πανδημίας.

Το «παρών» μεταξύ άλλων, έδωσαν ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, καταστηματάρχες του κέντρου της πόλης, αλλά και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που θυμήθηκαν με συγκίνηση την «βαρέλα» με τον τροχονόμο από τα παιδικά και νεανικά τους χρόνια, όχι ως έθιμο, όπως έχει πλέον καθιερωθεί.

Η τήρηση του εθίμου, έγινε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου, που έπαιξε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στους δρόμους της πόλης, αφού πρώτα επισκέφθηκε για τις μουσικές ευχές τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, το δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.

