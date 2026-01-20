Ηράκλειο: Το 2025 η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 30 ετών στα τροχαία - Μηδέν νεκροί στον αστικό ιστό

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα δεδομένα που καταγράφηκαν για το 2025 αναφορικά με την οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο είναι αναμφίβολα ότι στον αστικό ιστό της πόλης, από τα όρια του δήμου Μαλεβιζίου μέχρι και τη Νέα Αλικαρνασσό, δεν είχαμε ούτε ένα νεκρό, ενώ παράλληλα καταγράφηκε ο μικρότερος αριθμός θυμάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού που εποπτεύει η Τροχαία Ηρακλείου.

Για τα στελέχη της υπηρεσίας το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 30 ετών, κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί φυσικά μόνο στον παράγοντα τύχη.

Διαβάστε επίσης

Μιλούν για «ιστορικά χαμηλό αριθμό θυμάτων»-βάσει πάντα των στοιχείων-σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Τροχαίας που περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου, την Εθνική Οδό Ηρακλείου – Φαιστού, την Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Λασιθίου, την Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Φαιστού, την Εθνική Οδό Ανισσαρά – Αεροδρόμιο Καστελίου, την Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου και την Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου – Βιάννου μέχρι τα όρια του Δήμου Αρχανών.

16 νεκροί το 2015, 6 νεκροί το 2025 σε όλο τον νομό

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 οι νεκροί από τροχαία στο ίδιο δίκτυο ανήλθαν σε 16, το 2016 σε 17, ενώ το 2025 μειώθηκαν στους 6.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η σύγκριση των δύο τελευταίων πενταετιών: την περίοδο 2020–2025 ο αριθμός των θυμάτων ήταν μονοψήφιος ανά έτος, σε αντίθεση με την πενταετία 2015–2020 όπου οι απώλειες στην άσφαλτο ήταν σταθερά διψήφιες.

Ο διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου κ. Στέλιος Καρακούδης

Πρωτόγνωρο: κανένας θανάσιμος τραυματισμός δικυκλιστή

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ένα πρωτόγνωρο στοιχείο: σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Τροχαίας Ηρακλείου, το 2025 δεν καταγράφηκε ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή.

Πρόκειται, όπως σχολιάζουν έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας, για γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά, σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη και απαιτητική περιοχή, από την Αγία Γαλήνη έως τα όρια με το Ρέθυμνο, και από τη Δαμάστα έως τις αρχαιότητες των Μαλίων στα όρια με το Λασίθι, περνώντας από ιδιαίτερα επιβαρυμένους τουριστικά άξονες, όπως η Χερσόνησος και τα Μάλια. Όπως επισημαίνουν, στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος συνέβαλε σε έναν βαθμό και η τύχη, ωστόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εντατική τροχονομική αστυνόμευση και το πλήθος των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Κανένας νεκρός εντός του αστικού ιστού

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στον αστικό ιστό του Ηρακλείου – από τα φανάρια του ΠΑΓΝΗ έως τον Ξηροπόταμο και τα όρια με τον Δήμο Μαλεβιζίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προαστίων μέχρι και τη Νέα Αλικαρνασσό – σε έναν πληθυσμό περίπου 200.000 μόνιμων κατοίκων, το 2025 οι νεκροί από τροχαία ατυχήματα ήταν “0”. Σύμφωνα με την Τροχαία, πρόκειται για ένα ακόμη γεγονός που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της πόλης. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη είχαν οι αυξημένοι καθημερινοί έλεγχοι βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μετρήσεις στα προάστια του Ηρακλείου δείχνουν χρήση προστατευτικού κράνους από τους αναβάτες δικύκλων σε ποσοστό 96%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας – τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα – φτάνει το 86%. Παράλληλα, οι εντατικοί έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας. Τα στοιχεία που καταγράφονται την τελευταία πενταετία στο Ηράκλειο αποτυπώνουν ότι η συστηματική αστυνόμευση, η πρόληψη και η σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα στην οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Ευχή όλων το 2026 να είναι ακόμα καλύτερη χρονιά για την οδική ασφάλεια.

Πηγή: cretalive.gr