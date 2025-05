ΗΠΑ: Ο πυροσβέστης «πλήρωσε» με άλλο νόμισμα την άπιστη σύζυγο - ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πάρτι γενεθλίων με συγγενείς και φίλους για τα 40 γενέθλια του Νικ Γκαλάντε, ενός πυροσβέστη του Νιου Τζέρσεϊ, κατέληξε σε ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο, εξαιτίας της απρόσμενης τροπής που πήραν τα πράγματα, μπροστά στους έκπληκτους προσκεκλημένους.

Ο Νικ και η σύζυγός του Σαμάνθα, 33 ετών, παντρεμένοι για περισσότερα από τρία χρόνια και γονείς δύο μικρών παιδιών, έμοιαζαν το ιδανικό ζευγάρι, μέχρι το πάρτι γενεθλίων, όπου το παραμύθι τους κατέρρευσε δημόσια.

Ο Νικ κατηγόρησε μπροστά σε όλους τη σύζυγό του για απιστία σε μία δραματική αναμέτρηση νωρίτερα αυτό το μήνα κατά τη διάρκεια ενός πάρτι-έκπληξη γενεθλίων που διοργάνωσε η ίδια η Σαμάνθα.

Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια χαρούμενη γιορτή γρήγορα μετατράπηκε σε χάος όταν ο Νικ πήρε το μικρόφωνο - και αντιμετώπισε τη σύζυγό του.

Σε μια σκηνή που έχει προβληθεί εκατομμύρια φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νικ κάλεσε τη Σαμάνθα να σταθεί δίπλα του, λέγοντας ότι είχε ένα ιδιαίτερο «δώρο» για εκείνη.

Αναφερόμενος στο δαχτυλίδι της και σημειώνοντας ότι φορούσε το ίδιο πουκάμισο που φορούσε όταν της έκανε πρόταση γάμου, της ζήτησε να της το παραδώσει, πράγμα που εκείνη έκανε, πιθανότατα περιμένοντας αντικατάστασή του με κάτι ίσως ακριβότερο.

Αλλά αντί να τοποθετήσει ένα νέο διαμάντι στο χέρι της, ο Νικ φύτεψε ένα λεγόμενο φιλί θανάτου της μαφίας στα χείλη της, ένα σύμβολο αφεντικού της μαφίας που σημαίνει ότι ένα μέλος της οικογένειας εγκλήματος έχει σημαδευτεί για θάνατο.

Στη συνέχεια, ο πυροσβέστης του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησε τις αποκαλύψεις, λέγοντας στη Σαμάνθα: «Ξέρω ****** τα πάντα» . Ισχυρίστηκε ότι είχε δει φωτογραφίες του άγνωστου εραστή της και γνώριζε ότι φέρεται να έπαιρνε χάπια επείγουσας αντισύλληψης.

Φώναξε «Σε μισώ****** και «Μισώ αυτό που έκανες στα παιδιά μου, τη ζωή που ****** τους έκλεψες».

