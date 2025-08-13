Δικαστής των ΗΠΑ διέταξε τις αρχές να εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης μεταναστών

Ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης διέταξε χθες Τρίτη να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης μεταναστών που κρατούνται από την αστυνομία σε κτίριο στο Μανχάταν, καθώς υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους καταγγέλλουν πως είναι άθλιες.

Ο δικαστής Λούις Κάπλαν, κατόπιν προσφυγής συλλογικοτήτων αρωγής στους μετανάστες, εξέδωσε τη διαταγή αυτή για τους ανθρώπους που κρατούνται στον 10ο όροφο κτιρίου όπου στεγάζεται επίσης ειδικό δικαστήριο αρμόδιο για μεταναστευτικές υποθέσεις, το 26 Federal Plaza.

Εδώ κι εβδομάδες αστυνομικοί περιμένουν καθημερινά, μασκοφορεμένοι, στην έξοδο αίθουσας όπου τελούνται ακροαματικές διαδικασίες, για να συλλάβουν μετανάστες, που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται ενώπιον δικαστικών για να εξεταστούν τα αιτήματά τους, ιδίως να τους χορηγηθεί άσυλο. Συνήγοροι μεταναστών λένε πως στην ουσία οι αρχές τους στήνουν «παγίδα».

Αφού συλληφθούν, ορισμένοι οδηγούνται στον 10ο όροφο, όπου παραμένουν υπό κράτηση ενίοτε για μέρες, με ευθύνη της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την παράνομη μετανάστευση (ICE).

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν μυστικά και διέρρευσαν σε μέσα ενημέρωσης και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκονται σε μια μόνο αίθουσα και πολλοί είναι υποχρεωμένοι να ξαπλώνουν στο πάτωμα, με κουβέρτες επιβίωσης.

Άνδρας αφηγήθηκε στην εφημερίδα The City ότι παρακολουθούσε, χωρίς να είναι σε θέση να βοηθήσει, επιληπτική κρίση άλλου μετανάστη επί μισή ώρα προτού φθάσει ιατρική βοήθεια. Φοιτήτρια 20 ετών αφηγήθηκε πως υποχρεώθηκε να φοράει ρούχα λερωμένα με αίμα επί μέρες διότι δεν της επέτρεπαν να πάει να πάρει ούτε της έδιναν σερβιέτα.

Με απόφασή του ο δικαστής Κάπλαν διέταξε τις αρχές να μην κρατούν πλέον σε αυτόν τον χώρο ανθρώπους εκτός αν μπορούν να τους εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με στρώματα για να κοιμηθούν, σε χώρους που θα καθαρίζονται καθημερινά, θα διαθέτουν βασικά είδη υγιεινής και πρόσβαση σε φάρμακα αν απαιτείται.

Έδωσε επίσης εντολή στην αστυνομία να ενημερώνει τους κρατούμενους πως έχουν δικαίωμα να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις δωρεάν και με εμπιστευτικότητα σε δικηγόρους, να ζητούν καθαρά ρούχα και ιδιωτικό χώρο για να αλλάζουν, καθώς και να παραλαμβάνουν φάρμακα που χρειάζονται από δικηγόρους ή συγγενείς τους.

Η απόφαση «στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Η ICE δεν μπορεί να κρατάει ανθρώπους σε κακοποιητικές συνθήκες και να τους στερεί την πρόσβαση σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα», σχολίασε η Γιούνις Τσο, δικηγόρος ειδικευμένη στους κρατούμενους, που εργάζεται για λογαριασμό της ACLU. «Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για να εξασφαλίσουμε πως τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών θα γίνονται σεβαστά, στο 26 Federal Plaza και αλλού»μ πρόσθεσε

Οι μετανάστες χωρίς έγγραφα στην αμερικανική επικράτεια εκτιμάται πως φθάνουν τα 11 εκατομμύρια. Ο αριθμός των συλλήψεων και των φυλακίσεων έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγόρευσε τον αγώνα εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του και δεν έχει πάψει να μιλά για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό».