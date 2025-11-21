Ημερήσια Διαταγή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την Ημέρα Εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρει στην Ημερήσια Διαταγή του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων (21η Νοεμβρίου 2025):

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σήμερα, η Πατρίδα τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Τιμά το διαχρονικό θεμέλιο της Εθνικής Ασφάλειας και της Ανεξαρτησίας μας.

Τιμά την αδιάκοπη παρουσία του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας σε κάθε σημείο της Επικράτειας μας.

Τιμά όσους υπηρέτησαν, όσους υπηρετούν και όσους έπεσαν στο Καθήκον.

Η 21η Νοεμβρίου συνδέει αδιάσπαστα την εθνική μνήμη με τη Θρησκευτική μας παράδοση.

Εορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου, Υπερμάχου Στρατηγού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Παναγία σκέπει διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και δι’ αυτών σκέπει την Πατρίδα μας.

Αποτελεί το σύμβολο της προσήλωσης στις υπέρτερες αξίες που συγκροτούν την ταυτότητα, τη συνοχή και την Ιστορική Συνέχεια του Έθνους.

Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον μεταβαλλόμενων ισορροπιών, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σταθερό πυλώνα αποτροπής, ασφάλειας, διεθνούς αξιοπιστίας.

Προβάλλουν, με συνέπεια και ισχύ, τις αξίες της Δημοκρατίας, της Ειρήνης, της Ελευθερίας, του Δικαίου.

Υπερασπίζονται την Κυριαρχία, την Εδαφική Ακεραιότητα και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Ελλάδας.

Ενισχύουν τη θέση μας στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, το έργο τους υπερβαίνει μια επιχειρησιακή αποστολή.

Η παρουσία δίπλα στην κοινωνία, σε φυσικές καταστροφές και δοκιμασίες,

αποδεικνύει τη βαθιά ηθική διάσταση του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από τη στολή.

Εδραιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης Ενόπλων Δυνάμεων – ελληνικού λαού.

Γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων μας Δυνάμεων,

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι αποτελείτε τους φρουρούς της Εθνικής Επικράτειας.

Γνωρίζει ότι, αν απαιτηθεί, θα κάνετε το αναγκαίο.

Αισθάνεται υπερηφάνεια για εσάς.

Σας τιμά.

Αναγνωρίζει, στηρίζει, ενισχύει την αποστολή σας.

Η μέριμνα για το προσωπικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ακρογωνιαίο λίθο της αποτρεπτικής Ισχύος της Πατρίδας μας.

Στόχος σταθερός. Στόχος αδιαπραγμάτευτος.

Σας καλώ να συνεχίσετε με προσήλωση να εκτελείτε το συνταγματικό σας καθήκον, με οδηγό τις αξίες και τα ιδανικά που διαμόρφωσαν το Έθνος στον χρόνο και στην Ιστορία.

Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας Υγεία, Πρόοδο και Προκοπή.

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ζήτω το Έθνος».