Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου, για την «Ημέρα της Αστυνομίας» 2025

Αναμφίβολα, η 20η Οκτωβρίου, η Ημέρα της Αστυνομίας και της Μνήμης του Προστάτη της Αγίου Αρτεμίου, είναι μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη, μια εξαιρετική ημέρα.

Διαβάστε επίσης

Αποτελεί ημέρα γιορτής, η οποία καταγράφεται στην συνείδηση όλων των μελών της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας, στην καρδιά και το μυαλό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα αστυνομικού, ως ημέρα με έντονα θετικά συναισθήματα.

Η Πολιτεία με την θεσμοθέτηση της Ημέρας της Αστυνομίας, αναγνωρίζει την διαχρονική προσφορά του Οργανισμού μας στην Πατρίδα και στην κοινωνία.

Αναγνωρίζει, τιμά και επιβραβεύει τον αστυνομικό, που με το έργο, την προσπάθεια και συχνά την θυσία του, εξασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να ευημερούν, να εκφράζονται και να αξιοποιούν τις δημιουργικές τους δυνατότητες, χωρίς τον φόβο και την αβεβαιότητα που προκαλούν η ανομία, η βία και το έγκλημα.

Οι πολίτες της πατρίδας μας, επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς και κατατάσσουν πλέον την Ελληνική Αστυνομία, ως έναν από τους θεσμούς της Πολιτείας που εμπιστεύονται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Σήμερα, εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, αναλογιζόμαστε το χρέος και την ευθύνη μας έναντι της Πατρίδας μας, της κοινωνίας, των πολιτών και ανανεώνουμε την δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, με αποτελεσματικότητα, με ανθρωπιά και αυτοθυσία στις απαιτήσεις της θεσμικής μας αποστολής.

Σήμερα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στέκομαι ξανά ενώπιον σας και ως Αρχηγός του Σώματος καλώ όλους εσάς τους άξιους συναδέλφους μου, να ανανεώσουμε την πίστη στον όρκο που δώσαμε, στις αξίες και τα ιδανικά που υπηρετούμε.

Τις ίδιες αρχές, αξίες και ιδανικά που ανέδειξαν τον Προστάτη Άγιο του Σώματος, την Μνήμη του οποίου τιμούμε, ως διαχρονικό πρότυπο συνέπειας, ευθύνης και ήθους. Ως πηγή άντλησης θάρρους και δύναμης.

Αυτή λοιπόν την ιδιαίτερη ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας γιορτάζουμε σήμερα.

Και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο και αφοσίωση, υπερασπιζόμενοι τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία έχει καταξιωθεί στην συνείδηση των πολιτών ως ένας από τους βασικούς, αν όχι ο πιο βασικός παράγοντας εξασφάλισης της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Η αποστολή μας – Η Αστυνομία παντού και για όλους.

Η Ελληνική Αστυνομία υπάρχει για να υπηρετεί τον πολίτη, να προστατεύει το δικαίωμα στην ασφάλεια και να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Ο κεντρικός μας πυρήνας είναι η καθολική παρουσία της Αστυνομίας σε κάθε σημείο της χώρας — από τις μεγάλες πόλεις έως τα πιο απομακρυσμένα νησιά και χωριά. Αυτό σημαίνει:

Αστυνόμευση κοντά στον πολίτη, με ανθρώπινο πρόσωπο.

Ισχυρή παρουσία εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με βάση πραγματικά δεδομένα.

Συνεργασία με την τοπική κοινωνία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία των Πολιτών και τους θεσμούς.

Η ασφάλεια δεν είναι προνόμιο λίγων. Είναι δικαίωμα όλων.

Ήδη, από την αρχή του 2024 συνεχίζουμε μεθοδικά να εφαρμόζουμε σύγχρονη στρατηγική κοινωνικής αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας μεταξύ των ανηλίκων, εντός της οικογένειας και στους αθλητικούς χώρους, με τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων μας να είναι ορατά.

Από άκρη σε άκρη της ελληνικής επικράτειας η προσπάθεια είναι συλλογική και όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στην επίτευξη του κοινού στόχου:

ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, του κυττάρου της Ελληνικής Αστυνομίας,

το πλήρωμα του περιπολικού οχήματος της Άμεσης Δράσης, οι δικυκλιστές των ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ., αλλά και ο ποδηλάτης αστυνομικός,

ο αστυνομικός του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων που καταπολεμά το έγκλημα, αλλά και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας,

ο αστυνομικός της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης που προστατεύει τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα,

ο τροχονόμος στις διασταυρώσεις και στους οδικούς άξονες,

το στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών,

ο επιτελής Αξιωματικός των Διευθύνσεων του Αρχηγείου μας,

οι αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ., των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, και των Διευθύνσεων και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων,

ο Ειδικός Φρουρός των Υπηρεσιών Μεταγωγών Δικαστηρίων, της περιπολίας και της αστυνομικής σκοπιάς,

ο πολιτικός υπάλληλος.

Από τους πρωτοετείς Δόκιμους Αστυφύλακες που σήμερα παρουσιάσθηκαν στις Σχολές μας, μέχρι και τον Αρχηγό, κάθε ρόλος είναι σπουδαίος. Όπως εξίσου σημαντική είναι και η συνεισφορά των συνδικαλιστικών Φορέων και των εν αποστρατεία συναδέλφων μας.

Όλοι μαζί, με την εμπειρία, την αμέριστη υποστήριξη και υποδειγματική συνεργασία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου μας, συνθέτουμε ένα ευρύ και συνάμα ομοιογενές έμψυχο δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί με πληρότητα στις σύγχρονες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, θέτουμε στέρεες βάσεις και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις αναβάθμισης της συλλογικής λειτουργίας του Σώματος.

Το όραμά μας – Η Αστυνομία του μέλλοντος.

Η Αστυνομία του μέλλοντος που οραματιζόμαστε είναι:

Έξυπνη, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ανθρώπινη, με σεβασμό στα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην διαφορετικότητα κάθε πολίτη.

Διαφανής και υπόλογη, που λειτουργεί με κανόνες, αξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση.

Ανοιχτή και δεκτική στην καλόπιστη κριτική.

Αποτελεσματική, με στελέχη εκπαιδευμένα, εξοπλισμένα και υποστηριζόμενα από ένα σύγχρονο διοικητικό και τεχνολογικό πλαίσιο.

Η τεχνολογία, όμως, δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο — τον αστυνομικό που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Ο αστυνομικός του αύριο, πρέπει να είναι όχι μόνο επαγγελματίας, αλλά και φορέας εμπιστοσύνης, παράδειγμα ήθους, πρόσωπο αναφοράς στην κοινότητά του.

Για τους λόγους αυτούς, πριν λίγους μήνες προχωρήσαμε σε μια ιστορικής σημασίας αλλαγή για την Ελληνική Αστυνομία, στην αναδιοργάνωση της δομής της, με στόχο να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών μας, να εξορθολογήσουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, βελτιώνοντας έτσι την ανταπόκρισή μας στην διαχείριση όλων των ζητημάτων εσωτερικής τάξης και ασφάλειας.

Ενισχύσαμε την συνεργασία μας με την Europol στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα μας, αξιοποιώντας ψηφιακά, ερευνητικά εργαλεία του Εργαστηρίου Καινοτομίας της Europol, εξελιγμένα και δοκιμασμένα από άλλες Αρχές Επιβολής του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξοπλίσαμε με αυτά, καθώς και με σύγχρονο εξοπλισμό, Υπηρεσίες πρώτης γραμμής και ήδη τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά.

Παράλληλα, εξετάζουμε προσεκτικά, πάλι στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Europol, πώς η εισαγωγή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν το έργο των επιτελικών και επιχειρησιακών μας μονάδων.

Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων.

Η Ελληνική Αστυνομία του μέλλοντος θα είναι παρούσα παντού, κοντά στον πολίτη, πρωτοπόρος στην τεχνολογία, ισχυρή στην αποστολή της και ανθρώπινη στην ψυχή της.

Με πίστη, μεθοδικότητα και συνεργασία, μπορούμε να χτίσουμε μια Αστυνομία που θα εμπνέει εμπιστοσύνη, σεβασμό και Υπερηφάνεια.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα πεδία δράσης μας – Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Το οργανωμένο έγκλημα, αυτή η σύγχρονη πρόκληση εσωτερικής ασφάλειας, η οποία σαφώς λαμβάνει και χαρακτηριστικά διασυνοριακής απειλής, δέχεται καθημερινά καίρια πλήγματα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που αυτές τις ημέρες κλείνει έναν χρόνο επιχειρησιακής δράσης, με σπουδαίες επιτυχίες στο ενεργητικό της. Χαρακτηριστικά σημειώνω ότι, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα επιτεύχθηκε η αποδόμηση 140 εγκληματικών οργανώσεων, συνελήφθησαν συνολικά 1.802 άτομα, εκ των οποίων προφυλακίστηκαν 542.

Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, σας ευχαριστώ θερμά για τον καθημερινό σας αγώνα. Για τον μόχθο σας, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης με το οποίο επιτελείτε το καθήκον σας.

Συνεχίζουμε λοιπόν όλοι μαζί με αφοσίωση να εργαζόμαστε προς όφελος της Πατρίδας μας, έχοντας και ως πολύτιμη παρακαταθήκη το παράδειγμα των συναδέλφων μας που δεν είναι πια κοντά μας. Που έδωσαν την ίδια τους την ζωή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αυτήν την ώρα η σκέψη μας είναι σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Υποκλινόμαστε ευλαβικά στην θυσία τους. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

Κυρίες και κύριοι,

Ως Αρχηγός, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε πιο μεθοδικά, πιο αποφασιστικά να αποδεικνύουμε ότι, η Ελληνική Αστυνομία με την διαρκή παρουσία της σε κάθε σημείο της επικράτειας, είναι πάντοτε εκεί που χρειάζεται, πάντοτε έτοιμη και ικανή να εκπληρώσει την υψηλή αποστολή της, να υπηρετεί την Πατρίδα και να προστατεύει τον Πολίτη.

Σύμμαχο έχουμε την κοινωνία που μας εμπιστεύεται και την Πολιτεία που στηρίζει αμέριστα το έργο μας και έμπρακτα μεριμνά για την βελτίωση της καθημερινότητας του Έλληνα Αστυνομικού και της οικογένειάς του.

Χρόνια Πολλά!