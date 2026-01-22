Ηλεία: Σύλληψη για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν τέσσερις ανισοβαρείς συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά -1.155- γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μια λειτουργική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθείστον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.