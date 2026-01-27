Ίδρυση νέας Αστυνομικής Υπηρεσίας - Την προβλέπει νέο Προεδρικό Διάταγμα που είναι προς έγκριση από το Σ.τ.Ε. - ΦΩΤΟ

Η εν λόγω είδηση έγινε γνωστή από την σχετική ανακοίνωση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατά τη συνάντηση του Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου που αφορούν την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στον Νομό Δράμας και την αποτελεσματική λειτουργία των αστυνομικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών στην περιοχή μας.

Κατά την ενημέρωση από πλευράς του κ. Υπουργού, επιβεβαιώθηκε ότι το αίτημα για την ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων στη Δράμα έχει ευοδωθεί, καθώς έχει συμπεριληφθεί σε σχετικό Π. Δ. , (επισυνάπτεται), προς έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.).

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και των μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η λειτουργία ενός Τμήματος Μεταγωγών είναι απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά κρατουμένων από και προς Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια, νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των πολιτών και των ίδιων των κρατουμένων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ελληνική Αστυνομία. Η ειδική αυτή υπηρεσία εξειδικεύεται στην ασφαλή μεταγωγή και συνοδεία κρατουμένων, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για απόδραση και βελτιώνοντας τη διαχείριση των σωφρονιστικών διαδικασιών.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η πλήρης και οργανωμένη λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ασφάλειας και στην ενίσχυση των συνθηκών εργασίας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Νομό Δράμας.