Η Zeekr φέρνει τρία ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα

Η premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας Zeekr, φέρνει τα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα. Πρόκειται για το νέο, πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο.

H Zeekr θα συνεργαστεί με την GEO Mobility Hellas, που είναι ένας εισαγωγέας με επιτυχημένο ιστορικό στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορες αγορές. Η συνεργασία θα αφορά την προσφορά όλης της γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων της Zeekr στις εκθέσεις σε όλη τη χώρα. To πρώτο experience store θα βρίσκεται στο Μαρούσι, στην Αθήνα.

Το λανσάρισμα στην Ελλάδα θα έρθει μετά την επιτυχημένη εδραίωση της μάρκας στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο. Η Ελλάδα θα αποτελέσει το ντεμπούτο της Zeekr στη νότια Ευρώπη.