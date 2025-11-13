Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά έβαλε τέλος στη δράση 55χρονου ο οποίος άρπαζε βίαια τσάντες από πεζούς

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά διακριβώθηκε η δράση 55χρονου που άρπαζε τσάντες από πεζούς, κινούμενος με δίκυκλο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Αιγάλεω και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών σε βάρος πεζών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Αιγάλεω, ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο 55χρονος ως δράστης, ο οποίος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 10-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.).

Ο 55χρονος απογευματινές ώρες της 9-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας, άρπαξε βίαια τσάντα γυναίκας κινούμενος με δίκυκλο και έκτοτε αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου.

Κατά τη σύλληψή του ο κατηγορούμενος έφερε ρουχισμό που όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των ληστειών.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ο 55χρονος κινούμενος με δίκυκλο προσέγγιζε πεζούς και τους άρπαζε βίαια τσάντες.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ο δράστης προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκληματική του ενέργεια, δε δίσταζε να πετάει τα θύματα στο οδόστρωμα και να τα σέρνει.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

υπολογιστής ταμπλέτα και κινητό τηλέφωνο τα οποία είχαν κλαπεί και αποδόθηκαν στους κατόχους τους,

πορτοφόλια και

-2- τσαντάκια.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχουν εξιχνιαστεί ακόμα -9- περιπτώσεις ληστειών σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.