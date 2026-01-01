Η ξεχωριστή πρώτη κλήση που έλαβε η Άμεση Δράση Πατρών για το 2026

Με περιστατικά μικρής αλλά άμεσης κινητοποίησης των Αρχών ξεκίνησε το 2026 στην Πάτρα, τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΧΕΣ

Για πρώτη φορά στα χρονικά η πρώτη κλήση που δέχθηκε η Άμεση Δράση Πατρών ηταν από μια ανήλικη, η οποία ευχήθηκε καλή χρονιά στους εργαζόμενους αστυνομικούς.

ΗΧΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΡΙΟ

Εν συνεχεία το πρώτο περιστατικό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αστυνομία ήταν η ηχηρή συναγερμού στην περιοχή του Ριου.

Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, και συγκεκριμένα στις 01.15, αστυνομία και πυροσβεστική κλήθηκαν για φωτιά σε κάδο, στην περιοχή της Εύας, στην Παραλία Πατρών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της εστίας.

Η φωτιά περιορίστηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Λίγο νωρίτερα, στις 00.58, το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στην περιοχή της Καρυάς, έπειτα από πτώση ατόμου από παγκάκι. Το πλήρωμα παρείχε τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

gnomip.gr