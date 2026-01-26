Η Τζέιμι Λι Κέρτις παίρνει τη γραφομηχανή της Jessica Fletcher

Η Universal και η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) ετοιμάζονται να ζωντανέψουν ξανά τον θρύλο της Jessica Fletcher.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, ο σκηνοθέτης του «Pitch Perfect», Τζέισον Μουρ (Jason Moore), έχει αναλάβει τα ηνία της κινηματογραφικής μεταφοράς της εμβληματικής σειράς μυστηρίου «Murder, She Wrote» («Η Συγγραφέας Ντετέκτιβ»).

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που ταυτίστηκε άρρηκτα με την θρυλική Άντζελα Λάνσμπερι (Angela Lansbury), θα βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ, Τζέιμι Λι Κέρτις.

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν η Λόρεν Σούκερ Μπλουμ (Lauren Schuker Blum) και η Ρεμπέκα Άντζελο (Rebecca Angelo), βασισμένο στην επιτυχημένη σειρά του CBS που δημιούργησαν οι Πίτερ Σ. Φίσερ (Peter S. Fischer), Ρίτσαρντ Λέβινσον (Richard Levinson) και Γουίλιαμ Λινκ (William Link).

Η Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τους Φιλ Λορντ (Phil Lord), Κρις Μίλερ (Chris Miller) και Αντίτια Σουντ (Aditya Sood), μέσω της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Lord Miller και της Universal Pictures.

Η αρχική σειρά, που προβλήθηκε από το 1984 έως το 1996, αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία της τηλεόρασης. Με φόντο το γραφικό Κάμποτ Κόουβ του Μέιν, η Jessica Fletcher — μια συνταξιούχος δασκάλα που εξελίχθηκε σε δαιμόνια συγγραφέα μυστηρίου — καθήλωσε το κοινό, συγκεντρώνοντας συνολικά 41 υποψηφιότητες για Bραβεία Emmy.

Παραμένει «μυστήριο» το γιατί δεν κέρδισε ποτέ. Η Λάνσμπερι συνέχισε να ενσαρκώνει τον χαρακτήρα σε τέσσερις ακόμα τηλεταινίες.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ