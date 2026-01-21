Η Τουρκία, το Πακιστάν και πολλές άλλες μουσουλμανικές χώρες θα ενταχθούν στο "Συμβούλιο Ειρήνης" του Τραμπ

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν και το Κατάρ αποδέχτηκαν τις προσκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ενταχθούν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια κοινή ανακοίνωση που περιλάμβανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε χώρα θα υπογράψει τη συμφωνία ένταξής της με βάση τις δικές της νομικές διαδικασίες.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει δεκάδες ηγέτες απ’ όλον τον κόσμο να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Το Ριάντ χαιρέτισε «τις ειρηνευτικές προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου, μολονότι διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι αυτό το Συμβούλιο θα πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Χθες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν την πρόσκληση του Τραμπ.