Από 115.000 ευρώ και γη σε κάθε «Λιοντάρι της Τεράνγκα»

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, επιβράβευσε τους παίκτες της εθνικής του ομάδας, των με 75 εκατομμύρια φράγκα CFA (Δυτικης Αφρικής), σχεδόν 115.000 ευρώ και γη για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής την Κυριακή στο Μαρόκο, μια νίκη που προκάλεσε ευφορία σε όλη τη χώρα.

«Έχω δώσει σε κάθε Λιοντάρι 75 εκατομμύρια φράγκα CFA», δήλωσε ο πρόεδρος χθες (20/1) το βράδυ από το Παλάτι της Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι θα λάβουν επίσης οικόπεδα 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Πετίτ-Κοτ, μια δημοφιλή παράκτια περιοχή νότια της πρωτεύουσας, Ντακάρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Φαγιέ ανακοίνωσε επίσης χρηματικά έπαθλα για τους ηγέτες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας που έστειλε η χώρα του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς και συνολικά 305 εκατομμύρια φράγκα CFA για το υπουργείο Αθλητισμού , σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Πάπε Τιάου, και η υπόλοιπη ομάδα παρασημοφορήθηκαν σε επίσημη τελετή με τον βαθμό του Διοικητή του Εθνικού Τάγματος του Λέοντα, την υψηλότερη διάκριση της Σενεγάλης.

Ο πρόεδρος υποδέχτηκε τους παίκτες αφού παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ, επιδεικνύοντας το τρόπαιό τους σε χιλιάδες πολίτες.

Η μεγάλη παρέλαση διέσχισε αρκετές γειτονιές, τόσο εργατικής τάξης όσο και πολυτελούς, και κατά μήκος της εμβληματικής Κορνίς του Ντακάρ.

Σε ένα λεωφορείο ανοιχτής οροφής διακοσμημένο με τα εθνικά χρώματα - πράσινο, κόκκινο και κίτρινο - ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Σαντιό Μανέ και οι συμπαίκτες του γιόρτασαν εν μέσω των ζητωκραυγών των συμπατριωτών τους, ενώ οι οπαδοί τραγουδούσαν και χόρευαν στον ρυθμό των παραδοσιακών τυμπάνων.

Οι πρωταθλητές Αφρικής έφτασαν στο Ντακάρ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπου ο Φαγιέ, ο πρωθυπουργός Ουσμάν Σόνκο και μέλη της κυβέρνησης τους υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο.

Η Σενεγάλη στέφθηκε πρωταθλήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής εναντίον του Μαρόκου (1-0 στην παράταση) στην πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ.

Α. Βαζογιάννης

ΑΠΕ-ΜΠΕ