Η συμμετοχή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ήταν καταλυτική σε μία ακόμα εκδήλωση

Σε εκδήλωση με εστίαση στην κακοποίηση που έλαβε χώρα την 19 Νοεμβρίου στον Βόλο, η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν καταλυτική, εκπεφρασμένη από τη συμμετοχή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και της Προϊσταμένης του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης.

Διαβάστε επίσης

Ενώπιον ακροατηρίου, η κακοποίηση προσεγγίστηκε μέσω παροχής στοιχείων που αφορούν την περιοχή, πρακτικών συμβουλών ασφάλειας, καθώς και παρότρυνσης για υποβολή καταγγελιών στην ΕΛ.ΑΣ. σε ενδεχόμενες περιπτώσεις.