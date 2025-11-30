PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Η συμμετοχή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ήταν καταλυτική σε μία ακόμα εκδήλωση

20:13 | 30/11/2025

Σε εκδήλωση με εστίαση στην κακοποίηση που έλαβε χώρα την  19 Νοεμβρίου στον  Βόλο, η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν καταλυτική, εκπεφρασμένη από τη συμμετοχή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και της Προϊσταμένης του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης.

 

Ενώπιον ακροατηρίου, η κακοποίηση προσεγγίστηκε μέσω παροχής στοιχείων που αφορούν την περιοχή, πρακτικών συμβουλών ασφάλειας, καθώς και παρότρυνσης για υποβολή καταγγελιών στην ΕΛ.ΑΣ. σε ενδεχόμενες περιπτώσεις.

