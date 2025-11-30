Δύο εν ενεργεία και δύο απόστρατοι Αστυνομικοί συμμετείχαν σε αγώνα που απαιτεί τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης και αντοχής

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως η ψυχική δύναμη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για οποιαδήποτε απαιτητική δοκιμασία.

Αυτή τη φορά, ο λόγος για εν ενεργείας και απόστρατους Αστυνομικούς που συμμετείχαν στον 9ο Αυθεντικό Φειδιππίδειο Δρόμο Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

Όπως πληροφορείται το Policenet.gr στον συγκεκριμένο αγώνα, συνολικής απόστασης 490 χιλιομέτρων, συμμετείχαν ο Δερβεντλής Αναστάσιος που υπηρετεί στην Δ.Α. Κιλκίς (τερμάτισε σε 91:30 ώρες) και ο Καλιοτζής Γεώργιος που υπηρετεί στην ΓΔΑ Θεσσαλονικης ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα και παρ' ότι πάλεψε για πολλά χιλιόμετρα μήπως το ξεπεράσει, τελικά εγκατέλειψε χωρίς όμως αυτό να μειώνει την προσπάθεια του.

Στον αγώνα ξεκίνησαν και δύο απόστρατοι αστυνομικοί, ο Ανδρούτσος Αλέξιος από τα Ιωάννινα που τερμάτισε και ο Ζαχαριάδης Γεώργιος (γνωστός ως ΤΕΜΟΝΑΕΚ) από την Αρδασσα Πτολεμαϊδας πολύ γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές που κάνει στους ελληνικούς δρόμους αλλά λόγω απροόπτου συμβάντος (τροχαίου ατυχήματος) σταμάτησε τον αγώνα και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

Στο γεγονός αναφέρθηκε και η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος με την εξής ανακοίνωση:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος απευθύνει βαθιά και θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές-δρομείς μεγάλων αποστάσεων και μέλη μας, Δερβεντλή Αναστάσιο και Καλιοτζή Γεώργιο, για τη συγκλονιστική τους συμμετοχή στον 9ο Αυθεντικό Φειδιππίδειο Δρόμο Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2025.

Σε έναν από τους δυσκολότερους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως, συνολικής απόστασης 490 χιλιομέτρων, οι δύο αθλητές μας έδωσαν έναν αγώνα ψυχής και υπέρβασης.

Ο Δερβεντλής Αναστάσιος με εντυπωσιακή δύναμη, θέληση και στρατηγική, κατάφερε να τερματίσει σε 91 ώρες, κατακτώντας την 16η θέση, επίδοση που τον κατατάσσει επάξια ανάμεσα στους πιο ανθεκτικούς και αποφασισμένους δρομείς του θεσμού.

Ο Καλιοντζής Γεώργιος, έπειτα από μια εξαιρετική και ηρωική προσπάθεια, διένυσε 403 χιλιόμετρα και ενώ ήταν στην 18η θέση, μέχρι τη στιγμή που οι δυνάμεις του σώματός του τον εγκατέλειψαν. Η απόφασή του να αποσυρθεί αποτελεί πράξη ωριμότητας, σεβασμού και βαθιάς γνώσης του αθλήματος, χωρίς να μειώνει στο ελάχιστο το μεγαλείο της προσπάθειάς του.

Και οι δύο αθλητές μας απέδειξαν τι σημαίνει αφοσίωση, πειθαρχία και πραγματική ψυχική αντοχή. Τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος και την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος.