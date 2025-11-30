Τρεις Αστυνομικοί έκαναν την τελευταία τους βάρδια - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ανάρτηση του κ. Φωτεινού Παγιαύλα:

Μια ιδιαίτερη ημέρα χθες για την μεγαλύτερη Υπηρεσία Τροχαίας της Ελλάδας, την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών! Τρεις πεζοί τροχονόμοι εκτέλεσαν την τελευταία Υπηρεσία τους, οι Ανθυπαστυνόμοι Μερτζανίδης Σπύρος, Μπούρα Μαρίνα και Πράππας Ηλίας. Η ηγεσία της Υπηρεσίας τους και η Τοπική Διοίκηση Αττικής τους τίμησαν στα σημεία όπου εκτελέσε ο καθένας τους υπηρεσία για πολλά έτη ως πεζός τροχονόμος σε καίρια σημεία της πόλης.

● Ο Μερτζανίδης Σπύρος από την πρώτη ημέρα υπηρεσίας και για 35 συναπτα έτη ήταν ο πρωινός τροχονόμος στη συμβολή των οδών Λ. Βασ. Σοφίας και Λ.Αλεξάνδρας, σε μια από τις πιο δύσκολες διασταυρώσεις της Αθήνας.

● Η Μαρίνα Μπούρα ήταν η πεζός τροχόνομος τα τελευταία 23 έτη έξω από τα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων.

● Ο Πράππας Ηλίας εκτέλεσε υπηρεσίες ως πεζός ή εποχούμενος τροχονόμος τα τελευταία 25 έτη σε κεντρικές διασταυρώσεις της Αθήνας και τελευταία ως πεζός τροχονόμος του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι στιγμές ήταν φορτισμένες και έγιναν ιδιαίτερα συγκινητικές όταν οι τρεις τροχονόμοι διαβίβασαν για τελευταία φορά στο R/T κέντρο της Τροχαίας, όπως μπορείτε να δείτε και στα σχετικά βίντεο.

Μέλη της Τοπικής μας τους προσέφεραν συμβολικά δώρα με τις ευχές για καλή συνταξιοδότηση και να έχουν υγεία οι ίδιοι και οι οικογένειές τους!"