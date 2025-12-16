Η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του Βουλευτή – Βίντεο ντοκουμέντο

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί της ΟΠΚΕ περικυκλώνουν το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος γιος του Μιχάλη Κατρίνη, δίνοντάς του συνεχείς εντολές να «κάτσει κάτω και να σβήσει τη μηχανή».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι, όπου ολοκληρώθηκε καταδίωξη περίπου ενός χιλιομέτρου, η οποία είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τη λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 16χρονος, ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη και τελικά η σύλληψή του από δυνάμεις της ΟΠΚΕ.

Όπως ακούγεται και στο βίντεο, ένας αστυνομικός φωνάζει από τον ασύρματο στον οδηγό «σβήσε το όχημα και βγες έξω».

Μόλις το ύποπτο ΙΧ ακινητοποιείται δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κινούνται προς την πλευρά των νεαρών και τους βγάζουν από το αυτοκίνητο.

Τους φωνάζουν «κάτω, κάτω» και στη συνέχεια τους περνούν χειροπέδες ενώ από τον έλεγχο στους ανήλικους και στο αμάξι οι αστυνομικοί εντοπίζουν το κουζινομάχαιρο που είχε μαζί του ο 15χρονος συλληφθείς.

