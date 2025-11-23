Η «σπείρα των ασυρμάτων»: Άκουγαν ζωντανά τις διαβιβάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Μπορούσαν να ακούνε ζωντανά τις αστυνομικές διαβιβάσεις και τους ασυρμάτους, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή πού κινούνταν τα περιπολικά και αποφεύγοντας μπλόκα και ελέγχους. Με αυτό το προβάδισμα, μια καλά οργανωμένη ομάδα διαρρηκτών φέρεται να έδρασε για μήνες σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, χτυπώντας νύχτα δεκάδες επιχειρήσεις, καταστήματα και σπίτια.

Η σπείρα είχε τέσσερα βασικά μέλη, τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και κινούνταν από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025, πραγματοποιώντας στοχευμένες διαρρήξεις σε Θέρμη, Πυλαία, Λαγκαδά, Δέλτα, Χαλάστρα, αλλά και σε Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση 20 υποθέσεων: 16 διαρρήξεις επιχειρήσεων, 2 σπιτιών και 2 κλοπές οχημάτων, με συνολική λεία που υπολογίζεται σε περίπου 298.000 ευρώ.

Γνώριζαν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις της αστυνομίας

Η επιχειρησιακή τους δράση ήταν πλήρως σχεδιασμένη. Χρησιμοποιούσαν τζιπ και άλλα αυτοκίνητα ικανά να κινούνται σε χωματόδρομους και αγροτικές περιοχές ώστε να προσεγγίζουν τους στόχους από σημεία χωρίς ορατότητα. Έμπαιναν σε κτίρια παραβιάζοντας πόρτες, παράθυρα ή περιφράξεις με λοστούς, σφυριά και άλλα εργαλεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αφαιρούσαν ακόμα και οχήματα για να συνεχίσουν άμεσα σε επόμενες κινήσεις.

Ένα σημαντικό στοιχείο που ενίσχυε την ατιμωρησία τους ήταν η παρακολούθηση των ασυρμάτων. Γνώριζαν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις της αστυνομίας και απέφευγαν περιπολίες, ελέγχους και ξαφνικές εμφανίσεις πληρωμάτων. Μετά τα χτυπήματα φρόντιζαν να μην αφήνουν ίχνη, καθαρίζοντας τα οχήματα ακόμα και με πυροσβεστήρες, προκειμένου να μην εντοπιστούν DNA ή αποτυπώματα.

Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι. Δύο από τα μέλη είχαν την ευθύνη των οχημάτων, του σχεδιασμού διαδρομών και της αποφυγής αστυνομικών μπλόκων, ενώ τα άλλα δύο συμμετείχαν ενεργά στις διαρρήξεις και στην αρπαγή χρημάτων και τιμαλφών. Η εικόνα που σχηματίστηκε από την έρευνα δείχνει μια ομάδα με πειθαρχία, εμπειρία και συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή τους βασίστηκε σε μαρτυρίες, αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, άρση τηλεφωνικού απορρήτου και ανάλυση κινήσεων.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δράση τους και τα δύο κλεμμένα αυτοκίνητα επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απόπειρες κλοπής, φθορές και παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών.

Γιάννης Ζιάκας

Πηγή: ethnos.gr