Κάποιοι υπονομεύουν την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για ίδιον όφελος;

Του Βλάχου Αντωνίου Αναπλ. Οργανωτικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα Αστυνομικοί της ομάδας Δίας Αθηνών παρακολούθησαν τις επιτυχίες τους να προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να αναφέρονται οι ίδιοι. Συγκεκριμένα αναφέρομαι σε υποθέσεις συλλήψεων διακινητών ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποίησαν Αστυνομικοί των ομάδων Δίας με αποτέλεσμα την κατάσχεση αρκετών ποσοτήτων ναρκωτικών, καθώς και στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 58χρονου στο Νέο Κόσμο όπου Αστυνομικοί της ομάδας Δίας Αθηνών αφού συνέλεξαν και αξιοποίησαν τα πρώτα στοιχεία, συσχέτισαν δικές τους πληροφορίες, τελικώς εντόπισαν και προσήγαγαν τον καθ’ ομολογία δράστη.

Ενώ τα ενημερωτικά δελτία συλλήψεων των υφιστάμενων Υπηρεσιών προς τη ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ αποτυπώνουν τα πραγματικά περιστατικά, κάτι μεσολαβεί και στα ενημερωτικά δελτία που στέλνονται στην Γ.Α.Δ.Α. ο ρόλος της Δίας είναι υποβαθμισμένος η δεν αναφέρεται καθόλου. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Γ.Α.Δ.Α. έχει επανεκδόσει εις το ορθόν δελτία τύπου προς αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Κάποιος κακοπροαίρετος θα υπέθετε, ορισμένοι ανώτατοι αξιωματικοί καπηλεύονται τη δουλειά και το έργο της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να πείσουν την πολιτική και φυσική ηγεσία για την παραγωγή έργου τους.

Η αξία ενός αξιωματικού αποδεικνύεται ,με την ικανότητα σωστής διαχείρισης και έμπνευσης του προσωπικού που διοικεί, καθώς και η εύρεση λύσεων στα καθημερινά προβλήματα, ώστε να μπορεί το προσωπικό να εκτελέσει απερίσπαστα τα καθήκοντά του.



Στα Τμήματα Ασφαλείας της Αθήνας, παρόλο που το 2025 ενισχύθηκαν σημαντικά με προσωπικό διαπιστώνουμε τα κάτωθι:

•Συνεχιζουν κεντρικά Τ.Α. να μην λειτουργούν το βράδυ

•Το προσωπικό διατίθεται συχνά σε μέτρα.

• Τα γραφεία ταυτοτήτων δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα

•Το χρόνιο πρόβλημα των κρατητηρίων της Ασφάλειας παραμένει,με αποτέλεσμα οι περιπολίες που θα έπρεπε να επιχειρούν στους τομείς αρμοδιότητας τους, να ασχολούνται μόνιμα με ανακατανομές κρατουμένων. Η έλλειψη σωστού συντονισμού δυσχεραίνει ακόμα την κατάσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μεταφορές κρατουμένων από Τ.Α. των Αθηνών σε κρατητήρια της Δυτικής, της Νότιας και της Βορειοανατολικής Αττικής και η επαναμεταφορά τους στα δικαστήρια μέσα σε λίγες ώρες.



Η λειτουργία της Ασφάλειας και οι επιτυχίες οφείλονται αποκλειστικά στο φιλότιμο και την υπερεργασία του προσωπικού και στους διοικητές αυτών.



Υ.Γ. Η όποια προσπάθεια καταρράκωσης του ηθικού των Αστυνομικών της Δίας Αθηνών, αποδεικνύεται μάταια εάν αναλογιστούμε τις περίπου 4.500 συλλήψεις και περίπου 90 κιάα κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών, από την αρχή του έτους.