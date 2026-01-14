Η Shuri συναντά τους Fantastic Four στο νέο επικό teaser του «Avengers: Doomsday»

Το νέο teaser της Marvel για το πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday» αποκαλύπτει την πρώτη επαφή των ηγετών της Wakanda με τα μέλη των Fantastic Four.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Shuri (Λετίσια Ράιτ) και ο βασιλιάς της Wakanda, M'Baku (Γουίνστον Ντιούκ) που υποδέχονται τον Ben Grimm γνωστό και ως The Thing (Έμπον Μος-Μπάκραχ), των Fantastic Four.

«Έχασα όλους όσους είχαν σημασία για μένα. Ένας βασιλιάς έχει τα καθήκοντά του: να προετοιμάζει τον λαό του για τη μετά θάνατον ζωή.

Εγώ έχω τα δικά μου» ακούγεται να λέει η Shuri στο teaser η οποία ανέλαβε το βάρος της στολής του Black Panther στο «Wakanda Forever» (2022) μετά τον θάνατο του αδελφού της, T'Challa (Τσάντγουικ Μπόουζμαν).