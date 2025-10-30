Η Seat ανανεώνει το Ibiza και το Arona

Με αφορμή την 75η επέτειό της, η Seat ανανεώνει δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της.

Πρόκειται για το Ibiza και το Arona, τα οποία συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη στις κατηγορίες τους, με τον ζωντανό σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία τους. Τα δύο μοντέλα κάνουν ένα ακόμη βήμα μπροστά, καθώς διαθέτουν ανανεωμένο εξωτερικό και εκλεπτυσμένο εσωτερικό.

Το Seat Ibiza αποτελεί ένα αληθινό σύμβολο στην κατηγορία του. Από τότε που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 1984, έχουν πωληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια οχήματα, ακολουθώντας μία πορεία συνεχούς εξέλιξης, υιοθετώντας νέες ιδέες και καλλιεργώντας ένα νεανικό και πρωτοποριακό πνεύμα.

Από την άλλη το αστικό SUV Seat Arona έχει χτίσει ισχυρή παρουσία από το 2017 που κυκλοφόρησε. Με τις πωλήσεις του να ξεπερνούν τα 750.000 αυτοκίνητα, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών που αναζητούν ένα δυναμικό SUV που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε αστική πρόκληση.