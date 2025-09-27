Η πρώτη δήλωση Μπαλάσκα μετά το viral σκηνικό με την μπλούζα

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε για πρώτη φορά για το απρόσμενο περιστατικό που τάραξε το πάνελ του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα, όταν ξαφνικά σήκωσε τη μπλούζα του on air, αποκαλύπτοντας το στήθος του.

Το πρωί του Σαββάτου (27/09/2025), ο Μπαλάσκας εμφανίστηκε στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Βαγγέλη Γιακουμή, εξηγώντας ότι επρόκειτο για μια απλή πλάκα: «Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλος. Τα γουστάρω αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι του αρέσουν τα αστεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Μπαλάσκας αιφνιδίασε το πάνελ του ΑΝΤ1. Ο Γιώργος Λιάγκας αναγκάστηκε να παρέμβει και να ζητήσει συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό για τις εικόνες.

Η ατάκα του Λιάγκα, που συνέβαλε στην αντίδραση του Μπαλάσκα, ήταν: «Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη… υπάρχει παν-λαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουρός σχολίασε μέσω της εκπομπής του ότι «αυτό που είδα με ξάφνιασε και δεν μου άρεσε καθόλου».

