Αποσπάσεις με έξοδα του Δημοσίου με αντικειμενικά κριτήρια - Διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ομοσπονδία, με συνεχή υπομνήματα τόσο προς την πολιτική όσο και προς την φυσική ηγεσία, ειδικά για τις αποσπάσεις με δαπάνες του δημοσίου, έχει υποβάλλει συγκεκριμένο πλαίσιο διενέργειάς τους που θα θεραπεύσει χρόνιες παθογένειες και σκανδαλώδεις αποφάσεις της διοίκησης, με βάση καταγγελίες και προτάσεις των Πρωτοβάθμιων Ενώσεών μας από όλη τη χώρα.

Επιπροσθέτως, στο τελευταίο 35ο τακτικό συνέδριό μας, οι αντιπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, ενέκριναν το επικαιροποιημένο Ψήφισμα αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, το οποίο καταγράφει (σημείο 6 Θεσμικών Αιτημάτων) τη θέση μας:

«Οι έκτακτες μετακινήσεις- αποσπάσεις, να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια και όχι αδιαφανώς και μεροληπτικώς εις βάρος άλλων αστυνομικών».

Η δε Επιτροπή επί των Διοικητικών Θεμάτων, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, τονίζει μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα θέσπισης συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων για τις αποσπάσεις που θα εφαρμόζεται στην εκάστοτε Διεύθυνση Αστυνομίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι η επιλογή των προς απόσπαση αστυνομικών, θα γίνεται με αξιοκρατικά και υπηρεσιακά κριτήρια.

Η σημερινή Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εναρμονίζεται με τις θέσεις μας, ιδίως δε στο πνεύμα και στη σκοπιμότητά της καθώς θέτει τη βάση για ένα πλαίσιο αρχών που θα συμβάλλει στην εξάλειψη της αναξιοκρατίας και της αδιαφάνειας κατά τις αποσπάσεις του προσωπικού με έξοδα του δημοσίου.

Θέλουμε τέλος να καταστήσουμε σαφές, προς όλους, ότι η Ομοσπονδία μέσω των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων σε όλη την χωρά θα παρακολουθεί στενά την πλήρη εφαρμογή, της εν λόγω Διαταγής και θα παρέμβει άμεσα και καταλυτικά σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα διατασσόμενα.

Τις προσεχείς ημέρες, η Ομοσπονδία, θα υποβάλλει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες προτάσεις για την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος του συνδικαλιστικού μας κινήματος, με γνώμονα τα συμφέροντα του αστυνομικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.