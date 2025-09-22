Η πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, τελικά απέδωσε

Συνελήφθη, τις πρωινές ώρες της 19-9-2025 μετά από ενδελεχή και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης -44- ετών και χρηματική ποινή -145.000- ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Ειδικότερα, ο 44χρονος το 2016 από κοινού με συνεργούς, επιβίβασαν σε τρία οχήματα -28- μετανάστες, εκ των οποίων -16- ανήλικους, από τη Θεσσαλονίκη έως τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομη έξοδο από τη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.